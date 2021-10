Jamie Lee Curtis espère jouer le diable dans le redémarrage de l’exorciste

Volonté Jamie Lee Curtis se réunir avec Halloween tue réalisateur David Gordon Green pour sa trilogie prévue à Blumhouse basée sur L’Exorciste? Le temps nous le dira, mais selon EW, la légendaire reine des cris s’est lancée pour le rôle de voix du diable. Non seulement ce serait un rôle intéressant pour JLC, mais cela marquerait également un moment complet pour l’actrice, car elle est l’une des nombreuses personnes qui se souviennent avoir été horrifiées par l’original. Exorciste film comme un enfant.

« Je suis courageux, mais j’ai peur des choses effrayantes. Quand j’avais 15 ans, mes parents [legendary actors Janet Leigh and Tony Curtis] filtré L’Exorciste et mes amis m’ont taquiné le lendemain parce que j’étais tellement paniqué. Je déteste avoir peur des films d’horreur… Peut-être que je devrais être la voix du diable comme Mercedes McCambridge. Tu vois, si David me donne un rôle dans le nouveau Exorciste trilogie comme la voix du diable, alors c’est un retour complet pour moi, d’une manière méta. Cela épaterait les gens. »

Jamie Lee Curtis n’avait pas encore proposé cette idée au réalisateur de la renaissance de The Exorcist, David Gordon Green, qui a travaillé avec elle sur Halloween et Halloween tue. Clairement un fan des œufs de Pâques et donnant des rôles inattendus à des acteurs majeurs, Green a taquiné qu’il pourrait bien mettre JLC dans ce rôle. Le réalisateur a dit : « Ooh, elle n’a pas [told me]! Je vais devoir la faire auditionner pour celui-là. Tu sais, elle a fait pleurer bébé pour la dernière fois Halloween film, donc c’est aussi une comédienne talentueuse. »

Halloween tue a également une apparition inattendue de Tu ferais mieux d’appeler Saul vedette Bob Odenkirk. Parce qu’il y avait des problèmes pour obtenir les droits à l’image de l’acteur original qui a joué Bob dans les années 1978 Halloween, une photo de quelqu’un d’autre a été utilisée pour le personnage lors d’une émission d’information diffusée dans le film. Il s’agit en fait de la photo du lycée d’Odenkirk, qui porte le même prénom et porte des lunettes similaires. La plupart des gens ne saisiraient pas la référence secrète.

Qui sait si JLC jouera le diable ou tout autre personnage, mais nous savons que l’original Exorciste La star Ellen Burstyn reprendra son rôle du film original. Linda Blair a déclaré qu’elle n’avait pas été contactée pour son retour en tant que Regan, bien que Green ait établi que ces nouveaux films se déroulent dans le même univers, similaire à l’original. Halloween et la nouvelle trilogie Blumhouse. Leslie Odom Jr. jouera également le rôle d’un nouveau personnage et les détails complets de l’intrigue n’ont pas encore été révélés.

Il n’est pas surprenant de voir Blumhouse commander plus de reprises d’horreur à David Gordon Green. Michael Myers a été un gros frappeur au box-office, battant des records en 2018 avec la sortie de Halloween et de même le tuer (presque aussi bien que cela peut être fait en 2021, de toute façon) avec Halloween tue. Les chances sont Halloween se termine attirera également des tonnes de fans d’horreur, malgré les critiques mitigées qui Halloween tue a obtenu. Le film sera probablement la dernière apparition de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode et cela suffit à lui seul pour vendre de nombreux billets. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets : L’Exorciste