Jamie Lee Curtis dénonce la chirurgie plastique et rappelle la procédure qui l’a rendue dépendante aux opioïdes

Jamie Lee Curtis parle des dangers de la chirurgie plastique, ainsi que de l’obsession des réseaux sociaux pour la soi-disant perfection physique.

« J’ai essayé la chirurgie plastique et ça n’a pas marché. Cela m’a rendu accro à Vicodin », a déclaré la star de « Halloween Kills », 62 ans, dans une récente interview avec Fast Company. « Je suis sobre depuis 22 ans maintenant. »

Curtis a été franc dans le passé sur la façon dont elle est devenue accro aux opiacés à la fin des années 1980 après qu’on lui en ait prescrit à la suite d’une chirurgie plastique mineure pour ses yeux. Sa dépendance secrète a duré une décennie jusqu’à ce qu’elle devienne sobre en 1999.

« J’étais en avance sur la courbe de l’épidémie d’opiacés », a-t-elle déclaré à People en 2018. « J’ai eu une course de 10 ans, volant, complice. Personne ne savait. Personne. »

Dans sa récente interview, l’actrice et productrice a également déploré les normes de beauté malsaines et inaccessibles de la culture, qui, selon elle, ne sont que renforcées par les médias sociaux.

« La tendance actuelle des charges et des procédures, et cette obsession du filtrage, et les choses que nous faisons pour ajuster notre apparence sur Zoom effacent des générations de beauté », a-t-elle déclaré. « Une fois que vous vous moquez de votre visage, vous ne pouvez pas le récupérer. »

Bien qu’elle reconnaisse que les médias sociaux peuvent avoir certains avantages, notamment leur rôle dans l’activisme et la présentation de « personnes faisant des choses incroyables », Curtis a également déclaré que les médias sociaux peuvent être « très dangereux ».

« C’est comme donner une tronçonneuse à un enfant en bas âge », a-t-elle déclaré. «Nous ne connaissons tout simplement pas l’effet longitudinal, mental, spirituel et physique, sur une génération de jeunes qui souffrent à cause des médias sociaux, à cause des comparaisons avec les autres. Tous ceux d’entre nous qui sont assez vieux savent que ce n’est que mensonge, c’est un réel danger pour les jeunes.

Dans une interview sur 45secondes.fr avec Hoda & Jenna plus tôt cette année, la star de « True Lies » a parlé de son cheminement vers la confiance et l’acceptation de soi, qui est liée à sa sobriété.

« Je suis sobre depuis 22 ans, et … je ne peux pas vivre sans ma sobriété », a-t-elle déclaré. «Ma sobriété a été la clé de la liberté, la liberté d’être moi, de ne pas se regarder dans le miroir dans le reflet et d’essayer de voir quelqu’un d’autre. Je regarde dans le miroir. Je me vois. Je m’accepte.