Jamie Lee Curtis confirme qu’il est en pourparlers pour une suite Crazy Friday

L’actrice Jamie Lee Curtis Il vient de confirmer qu’il est en pourparlers pour créer une suite au film Disney »vendredi fou », qui a été créée en 2003 et dans laquelle il a partagé la vedette avec Lindsay Lohan.

Dans une interview, Curtis a déclaré que bien qu’il n’y ait pas encore de dates confirmées, « les bonnes personnes parlent ». De même, elle a déclaré qu’elle et Lohan étaient prêts à participer à l’idée, mais ce n’est que la décision de Disney de commencer la production.

L’actrice avait précédemment exprimé son intérêt pour une suite de »Crazy Friday », décrivant une version des personnages principaux comme »une grand-mère fougueuse » et »une mère hélicoptère » qui est toujours au-dessus de ses enfants. Curtis a même dit qu’il avait envoyé une lettre à Disney au sujet de son enthousiasme pour cette idée.

Pour le moment, on ignore si d’autres membres de la distribution originale reviendront pour la suite, car aucun élément de l’histoire ou d’autres détails de sa production n’ont été révélés.

Le projet le plus récent de Jamie Lee Curtis était » Halloween Ends », où elle a repris son rôle de film d’horreur emblématique en tant que Laurie Strode, affrontant à nouveau le tueur terrifiant Michael Myers.

D’autre part, Lohan vient de terminer son travail en tant que chef de file dans le nouveau film de Noël de Netflix, » Falling for Christmas », où elle joue Sierra Belmont, une jeune héritière qui développe l’amnésie après un accident de ski. L’actrice a reçu des critiques favorables après son retour dans le monde du théâtre et relance sa carrière.

Basé sur un roman du même nom écrit par Mary Rodgers, le film « Crazy Friday » de 2003 avec Lohan et Curtis est devenu l’une des comédies les plus populaires de Disney. Le récit suit l’adolescente Anna Coleman et sa mère Tess, qui se disputent dans un restaurant chinois et changent plus tard de corps après avoir reçu des biscuits de fortune enchantés.

Mère et fille font l’expérience de la vie de l’autre, parvenant à une compréhension plus empathique l’une de l’autre à la fin du film. « Crazy Friday » de Disney a été un succès critique et financier, les deux actrices principales recevant des éloges pour leur double rôle.

Pour le moment, Disney n’a pas officiellement confirmé la production d’une suite à »Crazy Friday ».