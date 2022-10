Jamie Lee Curtis a lancé une suite Freaky Friday à Disney

Cela fait plus de 20 ans que Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan ont échangé leurs corps dans Freaky Friday, et Curtis adorerait recommencer dans la partie 2.

Cela fait plus de vingt ans que Jamie Lee Curtis a échangé sa place avec Lindsay Lohan dans le remake de Disney de Horrible vendredi, mais la star d’Halloween serait certainement heureuse de faire une suite et a même contacté la Maison de la souris à propos de l’idée. La comédie d’échange de corps a été un succès raisonnable en 2003, et Curtis dit qu’elle veut vraiment tout recommencer et voir Lohan reprendre son corps de « grand-mère sexy ».





Horrible vendredi était un deuxième remake du film du même nom de Disney de 1976, qui mettait en vedette une jeune Jodie Foster qui se retrouve à échanger des corps avec sa mère, interprétée par Barbara Harris. Autour de la barre des 30 ans magiques, l’inévitable remake est arrivé avec Curtis jouant la mère de Lohan, qui s’est retrouvée dans la même situation difficile d’échanger des corps et de devoir vivre pendant une courte période comme l’autre personne. Maintenant, Curtis propose apparemment une suite qui rattraperait son personnage de grand-mère, qui changerait à nouveau de place avec sa fille. Tel que rapporté par Variétéelle a dit La vue:

« J’ai déjà écrit à Disney, mes amis de Disney. Je suis dans leur nouveau film « Haunted Mansion ». Laissez-moi être la grand-mère! Laissez-moi être la vieille grand-mère qui change de place. Alors Lindsay devient la grand-mère sexy, qui est toujours heureuse avec Mark Harmon de toutes les façons dont vous seriez heureux avec Mark Harmon… Et simplement, j’aimerais voir Lindsay être la grand-mère sexy, et j’aimerais me voir essayez de vous occuper des tout-petits aujourd’hui. Je veux être un parent d’hélicoptère dans le monde d’aujourd’hui, en tant que vieille dame.





Jamie Lee Curtis revient alors que Laurie Strode à Halloween se termine

Alors que Jamie Lee Curtis espère revenir dans le Horrible vendredi franchise, en ce moment, elle est sur le point de conclure son rôle de film le plus célèbre de Laurie Strode dans Halloween se termine. Après avoir joué Strode en 1978, Curtis termine maintenant le voyage du personnage dans la finale de la trilogie de David Gordon Green de Halloween films qui ont commencé en 2018 Halloweenune suite directe au film original de John Carpenter, et a continué avec Halloween tue l’année dernière.

Ce sera la bataille finale entre Laurie et Michael Myers, et Curtis a taquiné une confrontation finale épique entre les deux. En parlant du film récemment, elle a déclaré:

« C’est un film sur un jugement final entre Laurie et Michael. Michael Myers dans ce masque représente le mal pur. Il n’y a ni rime ni raison. Le pire cauchemar de tout le monde prend vie. Cette expérience dans les films qui est la beauté d’Halloween. Le combat avec Michael est beaucoup plus violent, inattendu, et ça doit être comme une bagarre de rue. Ce film… cet autre personnage arrive qui l’inquiète, mais elle ne pense pas à Michael. Et puis Michael revient. combat était un combat inattendu. »

Halloween se termine sortira simultanément dans les salles et sur les niveaux payants de Peacock le 14 octobre.