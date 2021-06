Jamie Lee Curtis a hâte de regarder Halloween Kills dans les cinémas cet automne

Après un peu d’attente, Halloween tue semble être un film d’horreur qui sera mieux apprécié sur grand écran, et la star de la franchise Jamie Lee Curtis a hâte de le regarder dans les salles avec les fans. Jeudi, Universal Pictures a sorti une bande-annonce officielle du film. La nouvelle séquence montrait l’évasion de Michael Myers et le début d’un nouveau bain de sang à Haddonfield le soir d’Halloween. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous devez vraiment regarder la vidéo ci-dessous, mais sachez qu’elle contient de légers spoilers.

Sur Facebook après la sortie de la nouvelle bande-annonce de Halloween Kills, Jamie Lee Curtis a publié une nouvelle affiche avec un masque de Michael Myers brûlé. Elle a également publié un message expliquant comment le timing ne pourrait pas être meilleur pour la sortie de la suite, comme ce fut le cas avec le film de 2018. L’emblématique reine des cris exprime également son enthousiasme à l’idée de voir le film sur grand écran avec des fans cet automne. De la publication Facebook :

« David Gordon Green et Danny McBride ont conçu une deuxième vague intense et brutale de leur chef-d’œuvre Halloween 2018. Ils ont été prémonitoires dans le film de 2018 sur la quantité de traumatismes reconnus, principalement par le mouvement #metoo qui est entré en collision avec les 40 ans de Laurie traumatisme et maintenant, ils étaient à nouveau en avance sur la courbe de la quantité de rage que nous avons tous vu et ressenti en 2020. NOUS SOMMES TOUS FOUS COMME L’ENFER ET NOUS N’ALLONS PLUS LE PRENDRE ! Un autre chapitre brillant de l’histoire ultime du bien contre le mal, Laurie contre Michael. Joyeux Halloween. Rendez-vous TOUS dans les CINÉMA en octobre ! »

David Gordon Green revient à la réalisation Halloween tue à l’aide d’un scénario qu’il a co-écrit avec Danny McBride et Scott Teems. Jason Blum, Malek Akkad et Bill Block ont ​​produit le film. John Carpenter, Cody Carpenter et Daniel Davies ont fourni la partition. Curtis est de retour dans le rôle principal de Laurie Strode, l’ennemi juré de Michael depuis le tout premier Halloween film réalisé par Carpenter en 1978.

Judy Greer et Andi Matichak reviennent en tant que membres de la famille de Laurie Strode, et Will Patton est également de retour du film précédent en tant qu’adjoint Frank Hawkins. De nombreuses stars originales du premier film seront de retour pour reprendre leurs rôles, comme Kyle Richards dans Lindsey Walllace, Robert Longstreet dans Lonnie Elam, Nancy Stephens dans Marion Chambers et Charles Cyphers dans Leigh Brackett. James Jude Courtney et Nick Castle se partageront le rôle de Michael Myers.

À l’origine, Halloween tue aurait été publié l’année dernière. La pandémie a changé ces plans, et parce que le film brutal serait probablement mieux apprécié sur grand écran, la décision a été prise de le conserver pour une sortie en salles cet automne à la place. Le retard a également repoussé Halloween se termine, qui devait également sortir cette année. Cela signifie que Michael survivra probablement pendant au moins une autre tuerie, mais Laurie réussira-t-elle cette fois?

Halloween tue devrait sortir en salles après un an de retard le 15 octobre 2021. La suite Halloween se termine suivra l’année prochaine avec une sortie en salles le 14 octobre 2022. Cette nouvelle nous vient de Jamie Lee Curtis sur Facebook.

