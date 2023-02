Jamie Lee Curtis a embrassé Michelle Yeoh sur la bouche après avoir remporté un SAG Award de la meilleure actrice dans un second rôle

Récompenses SAG

Jamie Lee Curtis a été honorée aux SAG Awards pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once et célébrée de manière très surprenante. Épingle de sûreté!

©GettyJamie Lee Curtis aux SAG Awards

Tout partout tout à la fois a été le grand gagnant du Récompenses SAG, les prix annuels du cinéma décernés par la Screen Actors Guild of America, pour récompenser les performances exceptionnelles de ses membres. Dans ce contexte, l’actrice Jamie Lee Curtis Elle a été reconnue pour sa participation au film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert avec le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

Il semble que bien que Jamie Lee Curtis C’est une actrice avec une grande carrière et du talent, elle ne s’attendait pas à remporter la statuette du Récompenses SAG c’est pourquoi elle a été émue une fois son nom prononcé et a célébré ce prix d’une manière très particulière : elle a embrassé son coéquipier et star de Tout partout tout à la fois, michelle ouais.

L’émotion de Jamie Lee Curtis

La scène a duré quelques secondes mais c’est devenu une tendance sur les réseaux sociaux où beaucoup ont été surpris par l’effusion de Jamie Lee Curtis bien qu’ils aient souligné l’affection et la complicité qui doivent exister entre ces actrices talentueuses qui se sont partagées le casting de Tout partout tout à la foisun film qui figure également parmi les favoris de Prix ​​Oscar.

Jamie Lee Curtis exprimé son amour pour michelle ouais à plus d’une occasion. Auparavant, il avait fait de même lors de la cérémonie de remise des Globes dorés où il a dit que le protagoniste de Le Tigre et le Dragon C’est son BÉBÉ que veut dire la personne « Avant tout le monde » En plus de se déclarer fan de son coéquipier, qu’il a mis en avant lors de l’événement du Récompenses SAG une fois sur scène.

Le discours d’acceptation à la Récompenses SAG de Jamie Lee Curtis C’était certainement très émouvant où elle valorisait son métier d’actrice en même temps qu’elle remerciait à la fois ses camarades de classe et ses parents pour tout cela d’une voix cassée et au bord des larmes, c’est pourquoi elle a réussi à émouvoir toutes les personnes présentes à cet important événement de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?