Jamie, le père de Britney Spears: “Le mouvement # FreeBritney est une blague”

02.08.2020 11h34

Jamie Spears a été le premier à commenter le mouvement en ligne, qui critique la tutelle de sa fille Britney et s’engage à y mettre fin.

L’avenir de la tutelle de la pop star américaine Britney Spears (38 ans, “Glory”) doit être décidé en août. Jamie Spears (68 ans) a repris la tutelle de sa fille pendant douze ans avant d’abandonner les problèmes de santé fin 2019 et de la transférer chez un employé du chanteur. Dans une interview avec «Page Six», Spears décrit maintenant le fait que le mouvement en ligne #FreeBritney fait campagne pour la suppression de la tutelle et affirme que la musicienne est contrôlée contre sa volonté comme «une blague».

«Tous ces théoriciens du complot ne savent rien. Le monde n’a aucune idée », a-t-il déclaré au portail des potins du New York Post. C’était au tribunal californien de décider «ce qui est le mieux pour ma fille. Ce n’est l’affaire de personne », a ajouté Spears. Il aime sa fille et tous ses enfants. La question est familiale et privée.

Jamie Spears: “Comment ai-je pu voler de l’argent?”

Il rejette les allégations selon lesquelles il aurait bénéficié de la fortune de Britney Spears: “Je dois déclarer chaque centime dépensé au tribunal chaque année”, a-t-il déclaré. «Comment diable ai-je pu voler quelque chose là-bas?» Il a été particulièrement choqué par l’agressivité du mouvement # FreeBritney: «Les gens sont persécutés et reçoivent des menaces de mort. C’est terrible. Nous ne voulons pas de fans comme ça.

Suite à une demande urgente, la chanteuse a été frappée d’incapacité en février 2008 et son père Jamie a été nommé tuteur par un tribunal. Pendant plus d’une décennie, il a administré les actifs de sa fille, qui ne recevrait qu’un petit argent de poche par semaine. Fin 2019, Jamie Spears a finalement renoncé à la tutelle, qui a ensuite été temporairement reprise par Jodi Montgomery, une employée de longue date du chanteur. La prochaine audience sur la tutelle est prévue le 22 août 2020.

