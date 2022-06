Jamie Kennedy et Matthew Lillard soutiennent Neve Campbell en refusant Scream 6

Suite au succès du cinquième Pousser un cri film, on s’attendait à ce que Neve Campbell reviendrait en tant que Sidney Prescott dans la suite à venir Cri 6, mais ce n’était pas censé l’être. Campbell a récemment confirmé les rumeurs selon lesquelles elle avait refusé la suite, précisant que le paiement qui lui avait été proposé ne représentait pas la valeur qu’elle estime avoir apportée à la franchise. Ça signifie Cri 6 sera le premier film de la série sans sa « dernière fille » originale.

Bien sûr, la nouvelle que Campbell ne reviendra pas Cri 6 décevra de nombreux fans d’horreur, mais elle a reçu beaucoup de soutien de la part de nombreux applaudissant l’actrice pour avoir su sa valeur. Certaines de ses anciennes co-stars de la franchise se sont jointes pour soutenir Campbell pour avoir pris la décision. Ceci comprend Matthieu Lillard Depuis le premier Pousser un cri film, qui a déclaré dans un chat Twitter Spaces (via Gens) qu’il comprenait parfaitement pourquoi Campbell avait décliné l’offre du studio. Comme l’a dit Lillard :

« Tom Cruise a-t-il pris moins d’argent pour [Top Gun: Maverick]? F— non, mec. Alors, pourquoi une femme est-elle censée en prendre moins ? Pourquoi ne la paieriez-vous pas plus au fil de la série ? A été Cri 5 un succès ou pas un succès ? Ce fut un succès retentissant. Ont-ils gagné une tonne d’argent ? Oui. Neve Campbell devrait-elle être payée pour le travail qu’elle a fait dans cinq films d’une franchise ? Oui, parce qu’elle est le rôle principal féminin de l’une des franchises d’horreur les plus réussies. »