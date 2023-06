Jamie Foxx : Une source affirme qu’il est « partiellement paralysé et aveugle » à cause d’un vaccin ?

Suntique Crème éclaircissante I'm 8.8% Dark Spot Solution Suntique 30ml

Crème éclaircissante I'm 8.8% Dark Spot Solution Suntique 30ml Suntique a créé la crème dépigmentante et éclaircissante la plus efficace pour lutter contre tous les types d'hypermigmentations, qu'elles soient causées par une exposition au soleil, des changements hormonaux, l'acné ou l'âge. Cette crème est une combinaison parfaite de 8,8% de crème dépigmentante, avec des ingrédients tels que 1% d'acide tranexamique, 3,8% de niacinamide, 3,5% d'arbutine et 0,5% d'alpha-bisabolol. Ces ingrédients travaillent ensemble pour ralentir la production de mélanine, prévenir l'apparition de nouvelles imperfections et améliorer le tonus et la texture de la peau. La formule de cette crème pénètre en profondeur dans la peau pour éclaircir les taches de manière efficace, tout en offrant une hydratation intense grâce à l'alpha-bisabolol. Obtenez une peau plus lumineuse et plus lisse, avec des taches visiblement estompées grâce à cette crème dépigmentante et éclaircissante de Suntique. Pour tous les types de peaux 1% d'acide tranexamique, 3,8% de niacinamide, 3,5% d'arbutine et 0,5% d'alpha-bisabolol Application : Appliquer sur une peau propre et sèche à l'endroit où se trouve la tache. Massez le produit avec des mouvements ascendants jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Attendez une minute pour appliquer le produit suivant. Contenance : 30ml