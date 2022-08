Jamie Foxx taquine le redémarrage de Spawn à longue gestation et le compare à Joker

Une autre mise à jour vient d’arriver sur le Frayer un redémarrage qui ne semble tout simplement pas sortir de l’enfer du développement, bien que celui-ci semble prometteur. En l’état, un seul live-action Frayer Le film est arrivé en salles avec le film à grand écran mettant en vedette Michael Jai White sorti en 1997. Les plans pour une suite ont finalement été abandonnés après l’arrêt du film, et bien qu’il y ait eu des tentatives pendant des années pour obtenir un redémarrage, les caméras n’ont pas encore commencer à rouler sur un nouveau Frayer film.

En 2018, cependant, des progrès significatifs semblaient avoir été réalisés lorsque Jamie Foxx a embarqué dans le projet pour jouer le rôle principal. À un moment donné, il a également été rapporté que Jeremy Renner (Oeil de faucon) serait également co-vedette aux côtés de Foxx. En fin de compte, le tournage a été reporté indéfiniment, car le projet n’a pas été purement et simplement annulé. Il avait depuis été placé sur la glace, laissant les fans sceptiques quant au fait que le film verra un jour le jour.

Heureusement pour Frayer fans, Foxx semblait très optimiste quant à la façon dont les choses se passent avec Frayer dans une nouvelle conversation avec ComicBook.com. L’acteur a déclaré avoir discuté avec Todd McFarlane de leur objectif de présenter un nouveau Frayer film différent des autres à venir, comme le film théâtral en direct et la série animée sur HBO.

« Je vais vous dire ceci. Je parle à Todd et le fait est que nous voulons créer quelque chose de si spécial parce que je me souviens avoir vu les premiers films Spawn, puis vu les versions HBO et nous avons donc quelque chose qui ressemble presque à un original , sans trop en dévoiler. »

Foxx a ensuite expliqué comment le succès de Joker aidé à obtenir Frayer remis sur les rails, alors que le nouveau Frayer utilisera de la même manière un budget plus petit que la plupart des autres films basés sur des super-héros.

« Mais ça commence d’une manière tellement cool. Et ce n’est pas un gros budget, tu sais? Et c’est ce que j’aime à ce sujet. C’est un peu comme quand ils ont fait le Joker. Le Joker, oui, est là, mais l’histoire de cet homme qui était en feu, c’est pareil avec ce qu’on fait avec ça. Et donc, nous sommes juste comme, juste bien faire les choses, bien les cuisiner, mais rester en contact, garder l’énergie et quand nous vous la donnerons, il y aura des moments où vous vous direz « oh mec ». Vous avez regardé tout le monde tirer son coup et maintenant nous nous préparons à tirer le nôtre. »

Todd McFarlane veut le nouveau spawn dans les théâtres

Un snafu possible qui retarde la production pourrait être là où le film se terminera. Todd McFarlane insiste sur le fait que Frayer devrait au moins commencer dans les salles, car il pense qu’il serait beaucoup plus difficile d’obtenir des suites ou des retombées potentielles du projet s’il passait directement au streaming. Comme il l’a déjà dit à ComicBook.com :

« La réponse est que vous devriez probablement y réfléchir. Et si l’un des grands réseaux sortait et tirait une tonne d’argent et disait qu’il voulait en faire un film en streaming ? Ma seule hésitation pour ce genre d’accord en ce moment est que il n’y a aucune donnée à laquelle je puisse penser que quelqu’un ait pu construire un [movie] franchise commençant en streaming [series]. [Franchises] commencez dans les salles, puis vous pouvez faire des films parallèles, puis vous pouvez passer à une série qui en découle. »

En tout cas, pour les fans qui attendent de le voir, espérons que le film pourra enfin se produire, comme c’est maintenant ou jamais.