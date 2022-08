Jamie Foxx fait le point sur son week-end controversé de comédie inédite All-Star

Cela fait six ans que Jamie Foxx a annoncé ses débuts en tant que réalisateur, Week-end des étoiles, mais le film, qui aurait terminé la post-production en 2019, n’a pas encore vu le jour. Week-end des étoiles se concentre sur deux fanatiques de basket-ball, joués par Foxx et Jeremy Piven, dont l’obsession les plonge dans des situations dangereuses mais hilarantes après avoir remporté des billets pour le NBA All-Star Game.

Week-end des étoiles présente plusieurs vedettes hollywoodiennes, avec Foxx en tête dans le rôle de Malik, un chauffeur de dépanneuse et un superfan de LeBron James. Foxx joue également deux autres rôles dans le film, dont un flic blanc raciste et le jumeau fictif du commentateur couleur excentrique, Stephen A. Smith.

Week-end des étoiles met également en vedette Jeremy Piven en tant que meilleur ami de Malik et superfan de Steph Curry, avec Eva Longoria, Gerard Butler, Benicio del Toro, Ken Jeong, Jessica Szohr, DJ Khaled, French Montana, Floyd Mayweather Jr., Snoop Dogg et Robert Downey Jr. dans une apparition spéciale en tant qu’homme mexicain.

« C’est tellement pertinent en ce moment », a déclaré Foxx à THR en 2018. « La comédie, en ce moment, a besoin d’un film comme All-Star Weekend et de quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. » Malheureusement, Week-end des étoiles a raté sa date de sortie de février 2019 pour des raisons non divulguées et en 2022, a été considérée comme « indéfiniment mise de côté ».

Jamie Foxx, dont le dernier film, Quart de jourgrimpe rapidement dans le top 10 des classements de Netflix, récemment abordé Week-end des étoiles statut de libération. S’adressant à Cinemablend, Foxx a déclaré:

« Mec, ça a été difficile, avec la configuration du terrain en matière de comédie, mec. Nous essayons d’ouvrir ces coins sensibles où les gens recommencent à rire. Et c’est pourquoi je pense, même dans ce film[Day Shift], ce qui est génial, c’est (que) la seule chose que nous entendions pendant les projections était à quel point les gens riaient. Donc, j’espère que nous allons les faire rire et les faire participer au All-Star Weekend, parce que nous y allions définitivement. »

Le week-end des étoiles a peut-être été victime de la culture d’annulation

Jamie Foxx espère sortir Week-end des étoiles mais trouve cela « dur » en ces temps. Il y a une sensibilité croissante de nos jours à propos de la comédie, et un film comme Week-end des étoiles est lié à ébouriffer quelques plumes. Plusieurs comédiens de premier plan ont récemment fait l’objet de critiques pour leurs blagues offensantes, et Hollywood lui-même est devenu plus diversifié et progressiste, la plupart des cinéastes jouant la sécurité en ce qui concerne le genre de la comédie. Les films grossiers et intentionnellement offensants sont devenus rares ces jours-ci, et des acteurs comme Seth Rogen ont même commencé à s’excuser pour leurs films passés.

Internet est également devenu balistique après avoir découvert Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques et l’a accusé de jouer en blackface, ignorant complètement tout l’intérêt du film. Downey Jr. n’a pas fait de blackface, il a joué un acteur prétendant jouer un sergent d’état-major afro-américain. Tonnerre sous les tropiques a fait la satire des extrêmes de la méthode d’action et de l’hypocrisie et de la cupidité d’Hollywood, mais d’une manière ou d’une autre, même cela est considéré comme controversé aujourd’hui. Downey Jr. avait précédemment dit à Joe Rogan qu’il ne serait pas possible de faire Tonnerre sous les tropiques dans le climat actuel, et le scénario semble se jouer avec Week-end des étoiles.





Cependant, Jamie Foxx essaie toujours de « casser ces coins sensibles », taquinant que Week-end des étoiles n’est peut-être pas encore complètement mort. Bien que l’enthousiasme pour le film ait quelque peu diminué maintenant, les côtelettes de comédie de Foxx et Downey Jr et le casting étoilé suffiraient à séduire à nouveau les téléspectateurs. Espérons que Foxx parviendra à sortir Week-end des étoiles un jour. En attendant, ne manquez pas de jeter un œil à sa comédie d’action vampirique Quart de jour, actuellement diffusé sur Netflix.