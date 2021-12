Jamie Foxx dit que le retour de Green Goblin a le plus d’impact dans Spider-Man: No Way Home

Les super-vilains ne manquent pas pour que la version de Tom Holland de Peter Parker se batte Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais lequel lui donnera le plus gros défi ? Peut-être que cela pourrait être Green Goblin, joué par un Willem Dafoe de retour dans le film, glissant à travers le multivers pour un match revanche avec Peter Parker … même si ce n’est pas le cas le sien Peter Parker. C’est du moins ce que suggère Jamie Foxx.

Foxx a déjà joué de l’électro dans L’incroyable Spider-Man 2 avec Andrew Garfield, et il revient également dans Pas de chemin à la maison aux côtés de Willem Dafoe dans le rôle de Green Goblin. D’autres méchants majeurs des années passées arrivent également, de Sandman au Lézard, et il y aura probablement plus que ce que nous avons vu dans les bandes-annonces. S’exprimant au panel CCXP pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison (via The Direct), Foxx a taquiné que Green Goblin aura le plus de « poids » à venir car ses problèmes avec Peter Parker sont plus « personnels ».

« Je veux dire, c’est fou parce que, comme je l’ai dit, nous venons de regarder Willem, et cela semble personnel. Parce qu’avec Electro, c’est pour le monde. Le monde m’a fait du mal. Mais quand quelque chose est personnel, et vous pouvez revenir en arrière à Shakespeare, quand quelque chose est personnel, il n’y a rien qui vaut ça. Peu importe le costume que vous portez. Peu importe ce que vous dites. Alors quand [Willem] parle, il a le pouvoir… chaque fois que vous pouvez faire en sorte qu’un personnage soit personnel dans le film, il a le plus de poids. »

On verra aussi Doc Ock d’Alfred Molina de Spider-Man 2 dans le film, et il a été celui qui figurait dans la plupart des séquences et du matériel promotionnel. Il a également été le premier à révéler son implication dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, ce qui a peut-être amené Kevin Feige à le surveiller de plus près dans les mois qui ont suivi. Des techniques de vieillissement numérique ont été utilisées pour donner à Molina l’apparence qu’il avait lorsqu’il était en Spider-Man 2 il y a près de deux décennies, et tout semble plutôt bien d’après ce que nous avons vu dans les bandes-annonces.

« Lorsque nous tournions le film, nous avions tous reçu l’ordre de ne pas en parler, car c’était censé être un grand secret », a déclaré Molina à Variety. « Mais, vous savez, c’est partout sur Internet. J’ai en fait décrit moi-même comme le secret le moins bien gardé d’Hollywood !





Il a ajouté : « C’était merveilleux. C’était très intéressant de revenir après 17 ans pour jouer le même rôle, étant donné que dans les années qui ont suivi, j’ai maintenant deux mentons, un caroncule, des pattes d’oie et un bas du dos un peu louche.

Il sera intéressant de voir comment Doc Ock s’intègre dans la nouvelle histoire. Des images de la bande-annonce l’ont montré en train d’être interrogé par le docteur Strange et Peter Parker, révélant que Peter de Tom Holland n’est pas celui qu’il connaît. Il y a des spéculations selon lesquelles Doc Ock pourrait même commencer à travailler avec ce Spider-Man, bien qu’une grande scène de combat taquine la formation de plusieurs membres des Sinister Six qui se réunissent. Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront-ils pendant cette scène ?

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre 2021.





