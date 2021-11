Jamie Foxx a recommencé : accusé d’avoir gâché Spider-Man No Way Home

Il y a presque exactement un an, Jamie Foxx confirmé aux fans qu’il allait être dans un film de Homme araignée. C’est par le biais d’un post Instagram qu’il a dû supprimer pratiquement immédiatement. Dedans tu pouvais voir Électro dans le ciel, regardant trois Pierre Parker différent qui a rendu les fans complètement enthousiasmés par le multivers.

« Raconter Spidey que nous allons le refaire. Super excité de faire partie du nouvel opus de merveille« , a déclaré l’acteur dans le post que beaucoup sont venus capturer. Là, il a également confirmé qu’une version différente du méchant serait vue et qu’il ne serait plus bleu mais un « 1000% » maléfique « . À l’époque, le multivers n’existait que comme une illusion pour les fans, qui avaient été induits en erreur par l’apparition de Mystère au Spider-Man : loin de chez soi.

Loki est devenu la première série à confirmer le multivers et après son apparition tant « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » comme la bande annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison tenant pour acquis les apparences de divers méchants de merveille qui ont été vus dans les films de la Homme araignée de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Cependant, le seul Pierre Parker qui a été vu était celui de Hollande. Maintenant, un nouveau post aurait fait perdre la tête aux fans et conclurait qu’en effet, plus d’une version de Pierre Parker dans le film qui s’ouvre le 17 décembre.

Qu’a dit Jamie Foxx ?

Dans cette opportunité, Jamie Foxx il était un peu plus prudent et beaucoup plus cryptique avec son message, pour éviter des problèmes avec les deux merveille comme avec Sony. En tout cas, les abonnés ont rejoint le post fait il y a trois jours avec celui qu’il a dû supprimer en octobre de l’année dernière et en ont déduit qu’en effet, les deux seront vus Tobey Maguire Comme Andrew Garfield dans ce nouveau film de Univers cinématographique Marvel (MCU).

« Allumez-les », a écrit l’acteur qui donne vie à Électro, qui accompagnait la phrase d’emojis et d’un hashtag qui alimentent davantage les théories. D’une part, l’idée qui sous-tend le #chasingspiders qui se traduit par chasser les araignées et laisse déjà penser qu’il y en aura plus d’une Homme araignée. Mais en plus, il y a trois emojis la foudre, on pourrait donc penser que chacun est conçu pour un Pierre Parker différent: Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

