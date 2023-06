Jamie Dornan secoue et remue les spéculations de casting 007

Jamie Dornan est l’un des rares candidats à être choisi par des fans pour remplacer la place laissée par Daniel Craig après son dernier film Bond, Pas le temps de mourir. Les rumeurs sur le prochain James Bond ne semblent jamais s’arrêter, pas quand tous les prétendants possibles semblent avoir une chance égale d’être le prochain espion légendaire du MI-6. Les rumeurs sont puissantes, mais sont-elles aussi ébranlées et agitées que nous le pensons ?

L’espion qui boit du martini, porte un smoking élégant et brandit Walther-PPK avec le permis de tuer est un rôle convoité. La spéculation sur qui entrera dans les Oxfords raffinés de Bond s’apparente à un sport.

Dornan a été mis sous les feux de la rampe ces derniers temps, en particulier avec son prochain thriller d’espionnage Netflix Cœur de pierre face à la charismatique Gal Gadot. Dans une industrie où votre étoile est aussi brillante que votre dernier succès, ce nouveau projet semble avoir amplifié la présence de Dornan dans la conversation Bond.

Dornan ignore nonchalamment les rumeurs sur le rôle de Bond lors de son dernier face-à-face avec Total Film Magazine. Cela suggère que cela pourrait être un visage de passage coïncidant avec la sortie de son film. Ses commentaires soulignent la nature cyclique du moulin à rumeurs du casting de Bond – il semble tourner plus vite lorsqu’un acteur a un film à venir.

remarque Dornan,

« Je suis dans cette conversation depuis quelques années maintenant. Parfois, je suis plus dans cette conversation que d’autres fois. C’est généralement le cas si vous avez un film qui sort. J’imagine que si les gens font du bruit à propos de [Heart of Stone] quand il sort sur Netflix, et j’espère que beaucoup de gens le regardent, alors vous entrez à nouveau dans cette conversation d’une manière plus importante que vous ne l’étiez avant la sortie du film. Si les gens veulent avoir votre nom, c’est cool. Je ne fais tout simplement pas partie de ces personnes qui y réfléchissent énormément. »