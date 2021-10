Jamie Dornan n’a aucun regret d’avoir joué dans Cinquante Nuances de Grey

C’est généralement le rêve d’un acteur de faire partie d’une franchise de films d’un milliard de dollars, mais lorsque cette franchise est la trilogie Fifty Shades, cela pourrait être considéré comme un cauchemar compte tenu du terrible accueil critique reçu par les films et du ridicule constant des films. sont tombés depuis plus d’une demi-décennie. Cependant, l’homme qui a joué Christian Grey dans les films, Jamie Dornan ne semble pas regretter de faire partie de la série sombre et érotique, et alors qu’il prend la tête du film de Kenneth Branagh Belfast, force est de constater que cela n’a pas non plus entravé sa carrière.

S’adressant au magazine britannique GQ, Dornan a répondu à la question de savoir s’il souhaitait ne pas avoir assumé le Cinquante nuances de gris rôle, en disant : « En fin de compte, non. Je veux dire, j’ai compris le travail et les réactions. J’étais en lice pour ça depuis longtemps, souvenez-vous. Ce n’était pas une décision partagée que j’ai prise sur un coup de tête. pour la première fois par Charlie Hunnam et j’ai ressenti un certain soulagement quand il l’a eu, pour être honnête. Je me suis dit : « Ça aurait été amusant, mais ça aurait été une course étrange. balade.’ Mais il s’est retiré et puis j’ai reçu un appel. Et je l’ai eu. Et c’est parti. J’ai dû affronter à nouveau ce choix. «

Bien qu’il ait été poussé plus loin sur le sujet, il a simplement ajouté: « Écoutez, dites-le de cette façon: cela n’a pas nui à ma carrière de faire partie d’une franchise de films qui a rapporté plus d’un milliard de dollars. Tous les acteurs en activité diraient la même chose. chose. »

Cinquante nuances de gris, basé sur le phénomène d’édition d’EL James, est arrivé dans les cinémas en février 2015 après avoir fait l’objet d’une guerre d’enchères entre tous les grands studios de cinéma qui voulaient une part de l’action, avec Universal Studio et Focus Features en sortant victorieux. Dornan a joué l’éponyme Christian Grey, avec Dakota Johnson jouant Anastasia Steele qui trouve son existence naïve bouleversée. Le film a coûté un peu moins de 570 millions de dollars dans le monde, soit le double de son budget de 40 millions de dollars à partir du seul transport intérieur du week-end d’ouverture, et la trilogie est devenue dans l’ensemble l’une des franchises classées R les plus vendues de tous les temps. Cependant, le nombre d’audiences n’équivalait certainement pas à des critiques élogieuses, le film reposant sur une approbation de 25% sur Rotten Tomatoes, bien que ce soit une victoire étonnante par rapport aux 11%/12% reçus par les suites suivantes.

C’est en partie à cause des critiques infligées aux films que Dornan et le reste de la distribution vivent toujours dans l’ombre de la franchise, car il a déclaré qu’il semblait toujours « payer pénitence » pour avoir endossé le rôle de même son nouveau film Belfast a vu dans la presse des commentaires du genre « C’est la meilleure chose qu’il ait faite depuis Cinquante nuances. » Belfast a attiré beaucoup d’attention et est en passe de devenir un nom de premier plan pour de nombreux prix, ayant déjà été un succès auprès du public du TIFF et remportant le People’s Choice Award. Peut-être que cela pourrait être le film pour enfin mettre fin à la constante Cinquante nuances comparaisons.

Le nouveau film Belfast, qui met également en vedette Jude Hill, Caitriona Balfe, Judi Dench et Ciaran Hinds, est prévu pour une sortie générale le 12 novembre. Cela nous vient de GQ Magazine.

Sujets : Cinquante nuances de Grey