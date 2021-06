Jamie Campbell Bower rejoint le casting de Stranger Things 4 aux côtés de 11 nouveaux personnages

Jamie Campbell Bower rejoint Mason Dye, Robert Englund, Eduardo Franco et bien d’autres en tant que nouveaux personnages dans Stranger Things 4.

Choses étranges 4 peut avoir été retardé en raison de la pandémie, mais les détails sur l’intrigue de cette saison commencent à arriver.

Jusqu’à présent, nous avons découvert ce qu’était le Hellfire Club et qui en faisait partie. Nous avons vu le retour du Dr Brenner dans une toute nouvelle bande-annonce faisant allusion aux origines d’Eleven et maintenant, une multitude de nouveaux personnages ont été dévoilés.

Choses étranges 4 introduira un certain nombre de nouveaux personnages à Hawkins, en Russie et partout où la famille Byers a déménagé. Voici qui rejoint le casting et qui ils jouent…

Jamie Campbell Bower rejoint Stranger Things 4 en tant que Peter Ballard. Image : Images PA, Netflix

Jamie Campbell Bower rejoint le casting en tant que Peter Ballard, un homme attentionné qui travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. L’emplacement de l’hôpital n’est pas clair jusqu’à présent, on ne sait donc pas avec quels autres personnages il interagira. A-t-il quelque chose à voir avec le scénario de Hawkins Lab qui a été taquiné avec le retour du Dr Brenner?

Eduardo Franco jouera le nouveau BFF de Jonathan, Argyle. Argyle est un stoner qui livre fièrement de délicieuses pizzas pour Surfer Boy Pizza. Bien sûr, Johnathan a maintenant quitté Hawkins, bien qu’il ne soit pas encore confirmé où il vit maintenant.

Anne avec un E‘s Amybeth McNulty rejoindra également le casting en tant que Vickie, une nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés. On ne sait pas encore quel héros bien-aimé cela pourrait être. (Les fans espèrent déjà qu’elle est un amour pour Robin !)

Rejoindre les personnages qui vivent encore à Hawkins sont :

Jason Carver, joué par Mason Dye. Jason est un beau et riche athlète qui sort avec la fille la plus populaire de l’école. Il est sur le point de se laisser entraîner par toute nouvelle menace qui pèsera sur Hawkins cette saison.

On dirait que Jason sort avec Chrissy (jouée par Grace Van Dien) qui est décrite comme la principale pom-pom girl de Hawkins High et la fille la plus populaire de l’école. Bien sûr, elle recèle un sombre secret sous sa surface apparemment parfaite.

Myles Truitt incarnera également Patrick, une star du basket-ball de Hawkins dont la vie est devenue incontrôlable à la suite des événements choquants de cette saison.

Nous avons déjà vu Dustin et Mike dans leurs t-shirts Hellfire Club, et maintenant nous avons trouvé son leader. Joseph Quinn incarnera Eddie Munson, le chef du club officiel D&D de Hawkins High, The Hellfire Club.

Les autres nouveaux personnages de la saison 4 incluent :

Victor Creel (Robert Englund), un homme perturbé et intimidant qui est emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950.

Le lieutenant-colonel Sullivan (Sherman Augustus), un homme intelligent et pragmatique qui croit savoir comment arrêter le mal à Hawkins une fois pour toutes.

Dmitri (Tom Wlaschiha), un gardien de prison russe intelligent et charmant. Mais peut-on lui faire confiance ?

Yuri (Nikola Djuricko) est un contrebandier russe minable et imprévisible qui aime les mauvaises blagues, les espèces sonnantes et trébuchantes et le beurre de cacahuète croustillant. (En savoir plus sur lui et son mystérieux message téléphonique œuf de Pâques ici.)

Mme Kelly (Regina Ting Chen), une conseillère d’orientation populaire qui se soucie profondément de ses élèves, en particulier de ceux qui ont le plus de difficultés.

