Jamie Campbell Bower de Stranger Things veut jouer un méchant de James Bond

James Bond et le 007 La franchise regorge de méchants emblématiques qui terrorisent le monde depuis des décennies. Auric Goldfinger, Ernst Stavro Blofeld et Le Chiffre ne sont que quelques-uns des adversaires de Bond qui sont entrés dans l’histoire du cinéma comme parmi les meilleurs à orner le grand écran. À présent, Jamie Campbell Bower jette son chapeau sur le ring pour le prochain redémarrage de 007.

Bower est connu pour son travail sur la quatrième saison de Choses étranges, où il a joué un aide-soignant amical avant de devenir le tout-puissant Vecna. Cependant, sa présence pouvait être terrifiante tout au long de la saison, et l’acteur a prouvé qu’il pouvait jouer un méchant menaçant avec ou sans le maquillage et les prothèses qui ont transformé son personnage.

Tout en parlant à Josh Horowitz sur le podcast Happy Sad Confused, Bower a révélé ses espoirs de rejoindre la franchise de longue date. Horowitz demande à l’acteur pourquoi il n’est pas apparu en tant qu’officier impérial depuis Guerres des étoiles pourtant, à quoi Bower répond qu’il a les yeux rivés sur 007.

« Mais je vais être honnête avec toi Josh, je vise James Bond. Pas pour jouer Bond, mais pour être un méchant dans Bond. Et je me souviens qu’avant que Rami ne fasse le film, je me disais ‘Je vais être la première personne de moins de 30 ans à le faire « , puis Rami arrive et juste comme le tue et je me dis: » Merde, je voulais faire ça.

Rami Malek joue Lyutsifer Safin dans Pas le temps de mourirle final Obligation film de Daniel Craig. La franchise recherchera un acteur pour remplacer l’agent s’il n’a pas déjà commencé. Une fois que le prochain acteur pour jouer James Bond sera annoncé, Jamie Campbell Bower adorerait le rejoindre en tant que méchant.

Jamie Campbell Bower a toute l’expérience nécessaire pour être un grand méchant de Bond

Malgré ses 33 ans, Jamie Campbell Bower a une tonne d’expérience à Hollywood. L’acteur a fait ses débuts dans des films avec Tim Burton’s Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street avant d’apparaître dans trois Crépuscule films, en commençant par La saga Twilight : la nouvelle lune en 2009. De plus, Bower est apparu dans Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie en tant que jeune Gellert Grindelwald et a repris son rôle pour Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald en 2018.





Suite à son rôle dans Choses étranges 4, Bower a prouvé une fois de plus qu’il pouvait jouer un méchant mystérieux qui vole toutes les scènes dans lesquelles il se trouve. Si la prochaine série de 007 les films arrivent et l’acteur Vecna ​​est en lice pour un rôle de méchant de James Bond, il pourrait finir par être le casting parfait. Au contraire, Jamie Campbell Bower apporterait quelque chose de nouveau et d’original à la franchise, ce qui pourrait être parfait pour redémarrer une série de films de longue date et bien-aimée.