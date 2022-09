Jamie Campbell Bower de Stranger Things arrive à l’Argentine Comic-Con 2022 : tout ce que vous devez savoir

Comic Con Argentine

Argentina Comic-Con a annoncé Jamie Campbell Bower comme le premier grand invité de la prochaine édition et les fans l’ont célébré sur les réseaux. Comment faire pour avoir une main dans la main avec lui ?

©NetflixJamie Campbell Bower de Stranger Things arrive à l’Argentine Comic-Con 2022 : tout ce que vous devez savoir.

Comic Con Argentine Il est revenu avec une nouvelle célébration du meilleur de la pop culture, après presque trois ans du dernier face-à-face dû à la pandémie de Coronavirus. Plus de 75 000 personnes ont apprécié le week-end à Costa Salguero avec la présence d’Itziar Ituño et de Robert Patrick, mais le public doit savoir qu’il y en a encore plus dans le reste de 2022 et la deuxième édition approche, dans laquelle ce sera Jamie Campbell Bower de choses étranges en tant qu’invité international.

Quelques mois seulement après le premier événement organisé du 20 au 22 mai, l’organisation a confirmé que le prochain Argentina Comic-Con 2022 aura lieu les 9, 10 et 11 décembre à La Ruralun complexe qui permettra un meilleur accès au public et un plus grand nombre de visiteurs. « Plus grand, plus confortable et avec tout ce que vous aimez : Célébrités et artistes internationaux et nationaux, des centaines de stands, les principaux studios de cinéma, TV et streaming, Cosplay, Gaming, objets de collection, et BEAUCOUP PLUS »Ils ont décrit dans l’annonce.

+Jamie Campbell Bower au Comic-Con Argentine 2022

Un peu plus d’une semaine avant le début des préventes, qui ont déjà fait salle comble et les prochaines étapes de vente des billets sont attendues, des réseaux sociaux officiels qu’ils ont confirmés à Jamie Campbell Bower en tant que premier invité international de la prochaine édition du Argentina Comic-Con 2022. C’est un vœu exaucé pour une partie des fans de choses étrangespuisqu’il était l’un des plus demandés dans les commentaires avec Joseph Quinn. Vont-ils aussi vous donner le plaisir de l’apporter ? Pour cela il faut attendre.

Jamie Campbell Bower est un acteur, chanteur et mannequin britannique de 33 ans, principalement connu sous le nom d’Anthony Hope dans Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet StreetCaïus Vuturi dans Crépuscule la sagaJace Wayland dans Shadowhunters : la cité des ossements et la version jeune de Gellert Grindelwald dans Harry Potter. Cependant, cette année, il a acquis une reconnaissance supplémentaire en faisant partie de choses étranges incorporant Henri Creellqui deviendra plus tard voisinele grand méchant de la série Netflix.

+Tout sur Jamie Campbell Bower à l’ACC 2022

Selon les informations, Jamie Campbell Bower se produira le vendredi 9 décembre et le samedi 10 décembre, interprétant des panels sur la scène principale, lieu auquel vous avez accès avec tout type de billet : Général ou Golden. D’autre part, il y aura des activités Meet&Greet le rencontrer en personne et pouvoir prendre une photo en acquérant le billets spéciaux qui seront mis en vente le lundi 3 octobre sur la page Ticketek au prix de 6 000 € + frais de service.

