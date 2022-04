Jamie Bell se souvient du redémarrage des Fantastic Four, appelle cela un désastre

L’acteur Jamie Bell a carrément appelé son entreprise de super-héros de 2015, Les quatre Fantastiques (stylisé comme Fant4stic Quatre), une catastrophe. Fant4stic Quatre est sorti en 2015 en tant que redémarrage prévu des films Fantastic Four du début des années 2000. Réalisé par Josh Trank, le film était censé être lié à l’autre propriété Marvel Comics de Fox, Série X-Men. Cependant, à sa sortie, Fant4stic Quatre a reçu un accueil très négatif et est devenu un énorme flop au box-office. Le film n’a rapporté que 167 millions de dollars au box-office contre un budget de 120 millions de dollars, mettant ainsi fin à la position financière du studio pour sortir une suite. Les critiques n’étaient pas légères pour le film, qui a chuté à 9% sur Rotten Tomatoes.

Dans le film, Jamie Bell incarne Ben Grimm/The Thing, qui, après un voyage dans une dimension parallèle, devient une énorme créature monstrueuse faite de rochers. Le film mettait également en vedette Miles Teller dans le rôle de Reed Richards/Mister Fantastic, Kate Mara dans le rôle de Sue Storm/Invisible Woman, Michael B. Jordan dans le rôle de Johnny Storm/Human Torch et Toby Kebbell dans le rôle de Victor von Doom/Doctor Doom.

Récemment, lors d’une conversation avec Andy Cohen dans son émission, Radio Andy, Bell a brièvement mentionné son passage en tant que super-héros et a accepté l’échec du film. Il a dit:

Nous avons fait un film ensemble, le redémarrage malheureux de Fant4stic Four, qui a été un désastre. Je pense qu’il a une note d’environ 9% sur Rotten Tomatoes.

Quand Andy a déclaré qu’étant donné le nouveau succès de la distribution après le film, le redémarrage valait peut-être la peine d’être revu, Bell a dit durement mais honnêtement:

Non, je ne pense pas [it deserves a second look.] Économisez votre argent, économisez votre temps.

Alors que le commentaire de Cohen sur le nouveau succès de la distribution vedette était absolument correct, la réponse de Bell n’était pas non plus fausse. Fant4stic Quatre tristement célèbre n’a pas réussi à livrer quoi que ce soit de proche de l’homologue de la bande dessinée de l’équipe et n’était nulle part assez décent pour avoir un suivi.





Plus tôt, Fant4stic Quatre croiserait avec le alors X Men franchise, aux côtés Gambit rejoindre la ligue (un projet qui a ensuite été annulé). Fox avait ses propres plans pour créer un univers cinématographique centré sur les personnages Marvel qu’il possédait à l’époque, mais l’échec du film a entraîné une perte massive pour le studio et a détruit tous ces plans.

Le réalisateur Josh Trank, cependant, a toujours répété que son film avait été fortement modifié par l’ingérence du studio et que, bien qu’il assume la responsabilité de ses mauvaises décisions, il s’est senti irrespectueux en étant le seul à prendre la responsabilité de la mauvaise réception du film.

Maintenant, après l’acquisition de Fox Studios par Disney, les droits des personnages reviennent à Marvel Studios, qui est également une filiale de Disney. Grâce à cela, Marvel, en 2020, a annoncé qu’elle avait commencé à développer un Les quatre Fantastiques tournage dans le MCU. Le film sera réalisé par La trilogie Spider-Man du MCU réalisateur Jon Watts et sortira en 2023 dans le cadre de la phase quatre du Univers cinématographique Marvel.

C’est décevant ce qui s’est passé avec Fant4stic Quatreune adaptation d’une série de bandes dessinées préférée des fans, mais Bell, avec le reste de la distribution, a définitivement dépassé cet échec, allant de l’avant avec plusieurs projets réussis au fil des ans.





