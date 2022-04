Jamie Bell ne veut pas retourner dans Marvel et attend le redémarrage des Fantastic Four

in

L’un des protagonistes de la version 2015 des Fantastic Four a assuré qu’il ne voulait pas revenir à Marvel et a même surpris avec un souhait personnel. Ses paroles!

©IMDBLe personnage de Jamie Bell 100% CGI

le film de la Les quatre Fantastiques créé en 2015 sous la direction de Josh Trank, il avait une distribution de luxe dirigée par Miles Teller comme Reed Richards Michael B Jordan comme Johnny Storm, Kate Mara comme Sue Storm et Jaime Bell comme Ben Grimm. Avec ces noms on pouvait supposer un succès, mais la réalité était différente et la bande de merveille Il a ensuite levé un maigre 167 millions de dollars.

La vérité est que maintenant, grâce au succès de la multivers posée dans le Univers cinématographique Marvel nous pouvons nous attendre à voir le retour des héros et des méchants apparus dans des franchises en dehors du MCU actuel. Une gamme infinie de possibilités s’ouvre même pour cette version du Les quatre Fantastiques. Jaime Bell a donné vie à Ben Grimm et sa version du super-héros La chose est un personnage CGI génial qui pourrait faire son retour.

Un acteur qui ne veut pas revenir dans Marvel

Interrogé sur cette possibilité, l’acteur Jaime Bell il était sincère et a admis qu’il ne voulait pas vraiment retourner dans l’univers merveille redonner vie La chose. « Je ne pense pas que quiconque veuille voir ça, pour être honnête. Je suis excité pour le prochain redémarrage. J’ai hâte qu’il prenne vie et que ce film soit terminé, entièrement réalisé à la manière de Kevin Feige. Ça va être fantastique ! »l’acteur a avoué un reboot de la série.

Les quatre Fantastiques est un projet déjà en cours au sein du Univers cinématographique Marvel et sous l’œil vigilant de Kévin Feigqui reconnaît l’importance de la première famille de super-héros créée par le légendaire Stan Lee et qui a marqué une époque dans le monde des romans graphiques partageant l’affiche avec des personnages de la stature de Spider-Man, des Avengers, de Hulk et des X-Men.

La nouvelle bande de Les quatre Fantastiques a été annoncé pour 2023 et certifiant qu’il s’agit de l’un des projets les plus importants de la marque Kévin Feig A choisi de jon watts en tant que réalisateur du film, le cinéaste à l’origine de la trilogie à succès de homme araignée mettant en vedette le talentueux Tom Holland qui a laissé, entre autres, l’un des moments les plus importants de l’histoire de merveille: la SpiderVerse.

