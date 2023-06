James Wan révèle comment The Conjuring est devenu le MCU des franchises d’horreur

Les franchises sont à la mode et l’univers cinématographique Marvel n’en est pas la seule preuve. Des sagas d’horreur comme La conjuration ou La purge ont montré que raconter des histoires différentes au sein d’un même univers peut très bien fonctionner, même si ce n’était pas prévu dès le départ.





Le premier film de la franchise d’horreur créée par James Wan est sorti en 2013, et un total de huit films et cinq courts métrages sont sortis depuis lors, avec La conjuration 4 et La nonne 2 bientôt publié. Cependant, il y a 10 ans, même Wan lui-même n’imaginait pas jusqu’où irait la franchise.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, le réalisateur a expliqué comment un grand univers partagé a été créé à partir d’un film dans le meilleur style de Marvel Studios :

« C’est arrivé naturellement, mais au fond de nous, nous avons toujours su que les Warrens enquêtaient sur tant de cas différents et qu’ils avaient un musée d’artefacts hantés. Donc, même en travaillant sur le premier film, nous crachions des idées, comme : « Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions faire un film dérivé ou une série télévisée où nous abordons les différents artefacts hantés dans leur musée ? Et c’est vraiment comme ça que l’idée d’Annabelle (2014) est née. Annabelle est le joyau de la couronne de la collection des Warrens, et donc un film dérivé était un tremplin naturel. Et après le succès d’Annabelle, nous avons réalisé que The Conjuring pourrait devenir le vaisseau-mère pour engendrer d’autres histoires.

L’avenir de The Conjuring est sur le petit écran

En plus des deux prochains films de la saga, l’héritage de Lorraine et Ed Warren arrivera également à la télévision grâce à l’expansion par Max des grandes franchises de Warner Bros. Discovery vers le streaming. Comme cela arrivera avec Harry Potter, La conjuration deviendra l’un des gros paris pour l’avenir du catalogue du service de streaming avec une série d’horreur originale qui se déroule dans le même univers que les films, bien qu’aucun détail n’ait été partagé pour l’instant sur son intrigue ou ses protagonistes.

Pour l’instant, les fans devront attendre les sorties de la quatrième partie de l’histoire principale et La nonne 2. Le premier, intitulé Les derniers rites, se concentrera une fois de plus sur les Warrens et l’enquête sur l’un de leurs fameux cas. Jusqu’à présent, le couple a aidé une famille hantée par un esprit sinistre, une fille possédée par un démon puissant, et a assisté dans le cas d’un meurtrier qui prétendait avoir été forcé par le diable à commettre ses crimes.

Pour ce qui est de La nonne 2, l’histoire se déroule quatre ans après les événements du premier et affrontera à nouveau la sœur Irène (Taissa Farmiga) contre le maléfique Valak. Farmiga sera rejoint par Storm Reid et Anna Popplewell, avec Michael Chaves à nouveau à la direction de la franchise après La Malédiction de La Llorona et La conjuration : le diable m’a obligé à le faire.