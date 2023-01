James Wan rêve de refaire Big Trouble in Little China avec Patrick Wilson

Refaire Gros problème dans la petite Chine avec un collaborateur fréquent Patrick Wilson pourrait être un travail de rêve pour James Wan, mais les puristes qui disent qu’il ne faut pas toucher au film original n’ont pas à s’inquiéter. Au fil des ans, Wan a souvent travaillé avec Wilson, et les deux ont plusieurs projets à venir en cours. Wilson revient pour jouer et diriger Insidieux 5que Wan a produit, et il apparaît également dans la suite de super-héros Aquaman et le royaume perduque Wan a réalisé.





Parlant de sa relation avec Wilson dans une nouvelle interview avec EW, Wan a déclaré que les deux cinéphiles aimaient parler de leur amour commun pour certains classiques. Parmi eux se trouve Gros problème dans la petite Chine, le film dirigé par Kurt Russell et sorti par le réalisateur John Carpenter en 1986. Wan et Wilson sont tous deux de si grands fans du film qu’ils rêvent de refaire leur propre version. Dans le même temps, s’exprimant également en tant que grand fan, Wan suggère que ce serait un « sacrilège » de tenter de refaire le classique, assurant aux fans que ce n’est pas quelque chose qui se produira jamais dans la réalité.

« L'une des grandes raisons pour lesquelles j'aime travailler avec Patrick sur mes films, c'est qu'il est un tel cinéphile. C'est vraiment, vraiment un geek du cinéma, et quand nous travaillons ensemble, souvent nous ne sommes pas concentrés sur le film. nous tournons – nous parlons d'autres films. Nous aimons tous parler de John Carpenter, de Gros problème dans la petite Chine. Vous savez, c'est un gros film pour Patrick et moi, et on rêve toujours de faire un remake de [it]. Mais cela n'arrivera jamais. Je veux dire, c'est un film sacrilège ! »





Un gros problème dans la petite Chine pourrait être redémarré

Ateliers du 20ème siècle

Alors que Wan et Wilson ne font que fantasmer sur le redémarrage Gros problème dans la petite Chine, il y en a d’autres à Hollywood qui ont été plus sérieux pour faire revivre le film avec un tout nouveau film. Datant de plusieurs années, il y a eu des rapports d’un redémarrage mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle principal. Cependant, lorsque les fans ont crié au scandale de voir le film refait, le producteur Hiram Garcia a précisé que le plan était que le film soit une suite héritée et que The Rock ne jouerait pas une nouvelle version du personnage de Kurt Russell, Jack Burton.

Mais rien ne garantit que ce nouveau film finira par se produire. Garcia a déclaré à Collider l’année dernière dans une interview que le projet reste sur la liste de souhaits de The Rock, mais il y a eu tellement de complications pour le réaliser qu’il est difficile de dire s’il le fera vraiment. De cet entretien :