James Wan laisse entendre que la série Conjuring pourrait bientôt se terminer

Avec Conjuration 4 Bientôt pour honorer les théâtres avec des frayeurs plus captivantes et plus rapides, les fans sont sans aucun doute curieux de savoir dans quelle direction la série se poursuivra, ou si elle le fera effectivement. Selon un rapport de SlashFilm, le magnat de l’horreur et réalisateur James Wan a laissé entendre qu’il pourrait peut-être amener le bien-aimé Prestidigitation série se termine bientôt, s’il estime que le moment est venu.





Le film inaugural de la franchise La conjuration a ouvert ses portes en 2013 et a présenté pour la première fois au public du monde entier l’histoire vraie fascinante des enquêteurs paranormaux renommés Ed et Lorraine Warren. Le couple marié a participé à des milliers de cas au cours des décennies, y compris des cas très médiatisés comme la hantise d’Amityville. Le premier film détaille la hantise de la maison de la famille Perron à Rhode Island, et l’accueil du public et de la critique partout dans le monde a été abondamment positif. James Wan a pris l’initiative et a continué à développer ce qui allait devenir connu sous le nom de L’univers conjurantqui englobe non seulement la Prestidigitation films mais les trois retombées Annabelle des films également, centrés sur la tristement célèbre poupée hantée introduite pour la première fois dans la maison Warren. Jusqu’à présent, avec le quatrième Prestidigitation Film attendu en 2024, James Wan a réfléchi au statut de la franchise et à l’endroit où il pense qu’elle pourrait éventuellement se terminer.

« Oui, nous y travaillons en ce moment. Avec les films ‘Conjuring’, nous sommes très précieux à propos de [them]. Et donc nous voulons en quelque sorte juste prendre notre temps pour nous assurer que nous faisons bien les choses et pour nous assurer que l’émotion des histoires de Warren que nous voulons raconter, et entrer dans, et potentiellement conclure, nous voulons juste nous assurer que c’est la bonne chose, la bonne histoire que nous racontons. »

Bien qu’il existe certainement d’innombrables histoires plus hantées dans le catalogue Warren qui pourraient être portées au grand écran, si James Wan juge préférable de clore la série, il ne peut pas douter qu’il se concentre sur l’apport d’une nouvelle idée au genre d’horreur moderne. .





Comment James Wan a revigoré le genre de film d’horreur presque zombifié

L’horreur est sans doute l’un des genres les plus difficiles du cinéma à exécuter correctement, et en tant que tel, il y a eu une sécheresse notable dans l’horreur véritable et innovante pendant de nombreuses années. Cependant, James Wan est entré en scène au début des années 2000 et a légitimement bouleversé le genre avec son film d’horreur à succès. Scie (2004). Rempli de gore et d’un scénario narratif unique et non linéaire, le film a lancé une franchise de référence qui s’étendrait sur les prochaines années et attirerait des foules dévotes à chaque première. Une autre série d’horreur notable qui est apparue à peu près au même moment était la Activité paranormale franchise, qui a sorti son premier film en 2009 et réalisé par Oren Peli. Évidemment, tentant de suivre une formule « virale » relativement similaire à celle Sciela série a commencé fort mais n’a pas eu assez de résistance par rapport aux projets de Wan.

Wan a fait ses débuts plus tard Insidieux (2010), qui deviendra également une autre série populaire. Cependant, il atteindra le sommet de sa carrière en tant qu’artisan de l’horreur avec La conjuration (2013) et son univers respectif, qui est devenu la franchise d’horreur la plus rentable avec plus de 2 milliards de dollars. Un tel bilan en seulement deux décennies a fermement établi James Wan comme un incontournable du cinéma d’horreur, avec une base de fans fidèle qui continuera sans aucun doute à anticiper l’un de ses prochains projets.