James Wan explique comment il a géré les changements de DCU dans Aquaman et le royaume perdu

Ayant réalisé le premier volet sorti en 2018, James Wan avait déjà assez d’expérience avec la prise de vue sous-marine pour faire Aquaman et le royaume perdu un défi. Ce que le réalisateur n’imaginait pas, c’est que les vraies complications du film n’auraient rien à voir avec les aspects techniques.





Après cinq ans et plusieurs retards, le Aquaman suite sortira enfin en salles en décembre, mais dans un contexte très différent de celui dans lequel la première partie a fait ses débuts. L’an dernier, après l’union de Warner Bros. avec Discovery, le PDG de la société avait annoncé une série de changements qui toucheraient une grande partie des franchises, notamment l’univers DC.

Après avoir créé DC Studios et nommé James Gunn et Peter Safran à la tête de la division qui supervise tous les projets liés à la marque de bandes dessinées, les co-PDG ont commencé à planifier leur nouvel univers en se concentrant sur la première phase, intitulée Dieux et monstresdans lequel pour l’instant il n’y a pas de place pour le Roi des Sept Mers.

L’avenir de Jason Momoa en tant qu’Arthur Curry est un mystère, et les fans devront attendre la première du film et sa performance pour décider s’il continuera à faire partie du nouveau canon ou s’il y aura un nouvel acteur derrière le personnage, au cas où le personnage ferait ses débuts dans la nouvelle DCU. Mais Aquaman et le royaume perdu doit encore s’adapter à ce qui va se passer dans le futur, et il n’a pas été facile pour James Wan de faire face à tant de changements.





Comment Aquaman et le royaume perdu aborderont-ils l’avenir de la DCU

En parlant avec The Hollywood Reporter, Wan a révélé que l’histoire avait dû être retravaillée plusieurs fois à cause de ce qui se passait chez Warner Bros. Discovery et que c’était l’un des plus grands défis auxquels il était confronté en travaillant sur le projet :

« J’ai dû faire des ajustements tout au long du parcours. La DCU a traversé de nombreuses versions différentes, et l’une des choses qui étaient difficiles à propos de ce film était de garder une trace de ce qui se passait. Heureusement, l’univers d’Aquaman est assez éloigné du reste du monde. Nous allons dans de nombreux royaumes sous-marins différents qui ne sont pas nécessairement liés à ce qui se passe avec les autres films et personnages, nous sommes donc autonomes à cet égard. Je peux donc simplement raconter mon histoire sans être trop affecté, mais en même temps, je dois être conscient de ce qui se passe.

Aquaman 2 n’est pas le seul film à se situer entre l’ancienne conception de l’univers DC et la future. Le flash et Scarabée bleu, qui sortira bientôt en salles, avait le même défi devant eux. Cependant, le film avec Ezra Miller sera celui qui fonctionnera comme une sorte de redémarrage en douceur pour faire place au nouvel univers.

Pour sa part, Scarabée bleu est l’introduction du personnage joué par Xolo Mariduena (Cobra Kaï), il sera donc beaucoup plus facile pour Jaime Reyes de s’adapter au nouveau canon qu’aux personnages qui existaient déjà et faisaient partie du Snyderverse.