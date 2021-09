James Wan dit que Malignant est la version d’horreur de Frozen

Avec des critiques divisées par 67% d’approbation dans Tomates pourries, James wan fraichement publié Malin dans les chambres. Pour le public nord-américain, la bande est également arrivée par la plateforme HBO Max, mais en Amérique latine, ils devront attendre l’expiration de la fenêtre d’environ 45 jours. Dans une récente interview, le réalisateur a fait une étrange comparaison entre son film et l’un des longs métrages d’animation les plus célèbres de Disney.







Dans une interview avec Bande dessinée, James wan Il a évoqué le lien qui existe entre Gelé et Malin. Comme l’explication comporte quelques spoilers pour le film qui vient de sortir, nous vous recommandons de continuer à lire uniquement si vous avez pu profiter du lancement. Le réalisateur a parlé de l’un des rebondissements les plus importants de l’intrigue, révélé vers la fin du voyage du film.

La comparaison qui Blême fait entre Malin et Gelé Il avait pour axe les sœurs qui jouent dans l’histoire, Madison (Annabelle Wallis) et Sydney (Maddie Hasson). « Vous avez une histoire entre Madison et son frère de sang, qui était Gabriel, qui s’avère être une personne horrible. Mais sa sœur adoptive, avec laquelle il n’a aucun lien de sang, est celle avec qui il a le plus de liens, celle qui est la plus affectueuse », a affirmé le directeur. Ainsi, il a expliqué qu’avec son co-scénariste, Ingrid bisu ils ont parlé de la relation entre Anne et Elsa au Gelé.

James Wan n’avait pas réalisé de film d’horreur depuis 2016, avec The Conjuring 2. (Warner Bros. Pictures)



« À Ingrid il aimait l’idée de raconter une histoire d’amour, mais ce n’est pas une histoire d’amour entre deux protagonistes. C’est une histoire d’amour entre deux soeurs. Et je l’aime », assuré Blême. Dans ce contexte, il a souligné : « Je n’avais pas vu ça dans un film d’horreur, du moins à ce niveau. Et c’est drôle, parce que nous avons qualifié cela en plaisantant de version d’horreur de Gelé« . Le réalisateur a également souligné l’idée que le message du film a à voir avec le fait que la personne dont quelqu’un se sent le plus proche ne doit pas nécessairement être quelqu’un avec qui elle a un lien de sang.

L’autre film Disney connecté à La Reine des Neiges

Il semble que Gelé c’est un film destiné à être connecté à différents films. Ce n’est pas la première fois que le film de 2013 est comparé à un autre long métrage. Pendant des années, les fans ont cru que les protagonistes de Gelé elles étaient sœurs de Tarzan, et cela avait à voir avec le début des deux films, qui comprenait un naufrage. La théorie a eu un tel impact que même le réalisateur des deux films, Chris Buck, leur a répondu dans une interview avec tv.







« Peu importe ce que les gens veulent croire, allez-y. C’est l’esprit de Disney« , a déclaré le directeur, qui a expliqué avoir dit Jen Lee, co-directeur de Gelé, Quoi « les parents de Anne et Elsa ils ne sont pas morts. Oui, il y a eu un naufrage, mais ils étaient en mer un peu plus qu’on ne le pensait car la maman était enceinte, et elle a accouché d’un petit enfant sur le bateau. Ils font naufrage loin des eaux scandinaves. Ils finissent dans la jungle, construisent une cabane dans les arbres et un léopard les tue, alors leur bébé est élevé par des gorilles. ». La mauvaise nouvelle pour ceux qui défendent cette théorie est que Congelé 2 démystifie cette version, car elle montre que le naufrage s’est produit dans une autre partie du monde, et que les parents de Anne et Elsa ils sont effectivement morts.