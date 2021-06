James Wan accueille Amber Heard sur le tournage d' »Aquaman 2″

Après un succès modéré auprès de la critique et du grand public, « Aquaman », sorti en 2018, se prépare au tournage de sa suite « The Lost Kingdom » au Royaume-Uni, toujours avec James Wan dans le fauteuil du réalisateur. Wan a activé les médias sociaux en révélant comment il a reçu l’actrice Amber Heard sur le plateau.

Heard, qui reprendra son rôle de Mera dans le film, a présenté sur ses réseaux sociaux la carte de bienvenue qu’elle a reçue (qui a apparemment été ajoutée à un bouquet de fleurs. Le message se lit comme suit : « Amber – Bienvenue à Atlantis. Avec amour James (Wan) et Rob (Cowan, producteur du film) ».

Le rejet de certains fans de DC envers Amber Heard intervient après que Warner Bros. a forcé Johnny Depp, son ex-mari, à démissionner du troisième volet de « Fantastic Beasts » sous prétexte de ne pas entacher la production de ses scandales personnels, tandis que Heard a gardé son personnage dans la suite de « Aquaman » sans problème.

Ces dernières semaines, Amber Heard a partagé via ses réseaux sociaux son enthousiasme à rejouer Mera dans l’univers DC. En mai, l’actrice a partagé un post dans lequel elle était flattée de rencontrer des gens qui s’inspirent de son personnage, alors qu’en avril dernier elle a annoncé qu’elle avait commencé sa formation pour le personnage.

Lors d’une récente apparition dans « The Drew Barrymore Show », Jason Momoa a confirmé que le tournage du film commencera en juillet, assurant que son amour pour l’histoire est si grand qu’il a même aidé à écrire le scénario. « Après avoir terminé le premier, je suis allé avec mon partenaire d’écriture et nous avons rêvé d’un deuxième volet et nous avons présenté l’idée », a déclaré l’acteur.

Momoa a assuré que ce qu’il avait le plus apprécié était la quantité de participation qu’il avait eue dans la conception de la suite en écrivant le premier traitement de l’histoire, qui a été corrigé par James Wan avec le scénariste du film, pour lequel il est actuellement excité. pour commencer à filmer. « Aquaman: The Lost Kingdom » devrait sortir en salles en décembre 2022.