James Michael Tyler, acteur de « Friends » décède à 59 ans

Aujourd’hui, la nouvelle a été révélée de la mort, à 59 ans, de l’acteur James Michael Tyler, connu pour son travail sur la série « Friends », l’une des sitcoms les plus acclamées de l’histoire de la télévision américaine. .

Selon les informations présentées par TMZ, Tyler était aux prises avec un cancer de la prostate de stade 4, décédé ce dimanche matin 24 octobre dans la ville de Los Angeles. La famille de l’acteur a partagé une déclaration émouvante après son départ : « Le monde le connaissait sous le nom de Gunther, (le septième ami), de la série à succès ‘Friends’, mais ceux qu’aimait Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et un mari aimant. »

Michael aimait la musique, encourageait les Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et inattendues. Si vous le connaissiez une fois, vous vous feriez un ami pour la vie.

Après avoir fait une brève apparition dans l’émission spéciale anniversaire de « Friends » sur HBO Max via un appel sur Zoom, James Michael Tyler a révélé son combat personnel contre le cancer dans l’émission TODAY, révélant qu’il ne voulait pas de sa maladie et de son état de santé. éclipser la célébration de la série.

«C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’avoir été inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement parce que je ne voulais pas m’effondrer là-dessus. Je ne voulais pas entrer et dire : ‘Oh, au fait, Gunther a un cancer’ », a commenté l’acteur début 2021.

James Michael Tyler a joué Gunther, directeur du café « Central Perk », dans un total de 150 épisodes de « Friends », en plus d’avoir fait des apparitions dans des séries telles que « Just Shoot Me! », « Sabrina The Teenage Witch », » Gommages », parmi tant d’autres.

En 2012, il a eu une participation spéciale à « Episodes », une série mettant en vedette Matt LeBlanc. Sa dernière apparition à l’écran en tant qu’acteur a eu lieu en 2020 avec les courts métrages « Processing » et « The Gesture and The World ».