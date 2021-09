James McAvoy préférerait jouer à nouveau le jeune Jean-Luc Picard que le professeur X

James McAvoy est l’un de ces acteurs qui ne semble jamais être à court de travail, et fidèle à sa forme, il a un certain nombre de projets en cours et à venir, y compris son rôle dans le drame audio basé sur Neil Gaiman. Marchand de sable romans graphiques, qui reçoivent également une série d’action en direct sur Netflix. Cependant, avec tant de nouveaux mondes à découvrir, dans une récente interview avec Collider, l’acteur écossais a révélé que s’il y a des personnages bien connus sur lesquels il aimerait tenter sa chance, il y a l’un de ses rôles les plus connus qu’il serait. « pas vidé » s’il ne rejouait pas ; X Men chef Charles Xavier.

« J’ai l’impression, ouais, » James mcavoy a commencé, en parlant de son avenir possible dans le X Men séries. « J’ai l’impression de devoir explorer, pas tout ce que je voulais explorer, car il y en a toujours plus, sûrement, mais j’ai pu explorer une tonne de professeur X, et je suis assez satisfait de ce que j’ai retiré de lui en tant qu’interprète. Ça ne veut pas dire que tu ne veux plus jamais, tu ne veux jamais revenir, et tu ne veux plus jamais le faire, et tout ce genre de choses. Tu ne dis jamais jamais, comme je crois que James Bond l’a dit un jour. Mais Je ne m’énerve pas. Je ne vais pas être vidé et désespérément triste si cela ne se reproduit plus. «

Dans la version originale X Men films, Charles Xavier, également connu sous le nom de Professeur X, a été joué par Sir Patrick Stewart et a été interprété par McAvoy dans sa jeunesse dans le cadre du redémarrage en douceur de la série qui a commencé avec X-Men: Première classe. Alors qu’ils jouaient deux versions complètement distinctes du personnage, le X Men les mondes se sont heurtés Jours du futur passé, et bien que McAvoy ne soit peut-être pas trop désireux de reprendre le rôle, il a révélé qu’il y avait un autre personnage de Patrick Stewart pour lequel il ne verrait pas d’inconvénient à craquer.

« Je veux dire, j’ai souvent parlé d’aimer Star Trek, et en plaisantant, mais aussi un peu sérieusement été comme, si jamais tu veux faire un jeune Jean-Luc Picard, je suis ton homme. Mais je suis probablement sur le point d’être trop vieux pour faire un jeune Jean-Luc Picard maintenant. Alors il y a ça », a-t-il dit. « Mais bon, maintenant nous vivons au pays des remakes, donc il y a toujours une chance. Il y a toujours une chance que vous participiez à une émission. Mais le seul qui me vient à l’esprit est Star Trek, Je pense. Je l’ai toujours aimé. Toujours. »

Il a continué sur le thème lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir une bonne expérience de jouer les personnages de Stewart. « Oui, définitivement. J’ai réussi à être Patrick, en fait, et je suis chauve, même si peut-être encore, le jeune Jean-Luc ne serait pas chauve. Mais oui, non, peut-être que je suis surqualifié pour ça, cependant. C’est le autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C’est trop facile, c’est un choix trop évident. Alors peut-être que cela détourne les gens de ça.

Bien sûr, Stewart joue actuellement le rôle du capitaine de Star Trek dans Picard, qui vient d’être renouvelé pour une nouvelle saison, donc même si McAvoy est intéressé, compte tenu du potentiel de voyage dans le temps de la série, il pourrait bien avoir cette chance dans le futur. Cette nouvelle est née chez Collider.

Sujets : Star Trek : La prochaine génération, Star Trek, X-Men