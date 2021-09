James McAvoy pourrait-il revenir au MCU ? : tout ce qui est vrai

La rumeur grandit de plus en plus et les adeptes du Univers cinématographique Marvel veux connaître toute la vérité : y a-t-il une chance que James mcavoy revenir aux films de la franchise ? L’idée est venue après la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison présentera des personnages de films précédents pour revenir au concept d’un multivers. En ce sens, de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux se sont demandé s’il pouvait aussi y avoir un croisement avec les X Men.







Sans doute ce croisement entre les personnages de Stan lee C’est l’un des plus attendus par les amateurs de longs métrages de super-héros. Et c’est que depuis des années on parle d’une éventuelle rencontre qui n’arrive finalement jamais. Ou même, il est utilisé comme une blague : dans WandaVision, la production de la série a excité tout le monde avec la réapparition de Evan Peters Quoi Mercure. Cependant, ce n’était qu’une blague et l’étude n’a pas fait avancer le lien entre les deux groupes.

Mais les fans de Marvel ne baissent pas les bras et un nouvel espoir naît dans la communauté : apparemment, le personnage joué par James McAvoy dans la série de Renard pourrait avoir son apparition dans le film Docteur Strange dans le multivers de la folie. On ignore encore de quoi parlera exactement le film, puisque les premières images ou une bande-annonce officielle n’ont pas été diffusées.

Cependant, la rumeur selon laquelle dans le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch, les Illuminati, un groupe composé de ses propres Docteur Strange, Professeur X, Capitaine Carter, Monica Rambeau, Balder le Brave et Mordo. A l’origine, le rôle de Charles-Xavier a été joué par Patrick Stewart puis par James McAvoy. Il est possible que le deuxième acteur reprenne son rôle pour incarner sa version du professeur X, même s’il est également vrai qu’il s’agit peut-être à nouveau d’une blague de Marvel Studios.

En fin de compte, le personnage en question reviendrait en tant que vieil ami du sorcier joué par Cumberbatch. Tout est possible dans cet univers cinématographique, notamment avec la première de Homme araignée qu’il va tout bouleverser et qu’il ouvrira la porte à d’autres films pour imiter les ajouts au casting. Sera-ce enfin le crossover entre les X-Men et le Vengeurs?