James McAvoy avait une sérieuse obsession pour un jeu vidéo RPG

L’acteur écossais James McAvoy n’est pas étranger au monde des jeux vidéo. Celui qui a été reconnu dans la communauté geek pour avoir interprété la jeune version du professeur Charles Xavier dans la franchise de films X-Men sur grand écran a récemment présenté sa voix dans le jeu « Twelve Minutes » pour consoles PC et Xbox.

McAvoy semble avoir une certaine affinité pour des titres comme « Call of Duty: Warzone », bien qu’il assure qu’il y a eu une période approximative de dix ans au cours de laquelle il est resté loin d’eux, en raison d’une grave obsession qu’il a présentée avec « The Elder Scrolls IV: Oblivion », qui s’est apparemment terminé par la destruction du disque pour éviter de continuer à le jouer.

À travers une interview que McAvoy a réalisée avec Forbes à propos de la sortie de « Twelve Minutes », l’acteur a rappelé son obsession pour le jeu sorti en 2007, qui s’est développée lors du tournage du film « Becoming Jane ». « Mon partenaire de l’époque m’a acheté une Xbox 360 et ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’. C’était le genre de jeu que j’ai toujours aimé quand j’étais enfant, les RPG, Zelda, Secret of Mana et tout ce genre de choses. J’adore les jeux de rôle fantastiques. »

James McAvoy reconnaît qu’il est arrivé un moment où il s’est endormi tard dans la nuit et s’est réveillé très tôt juste pour continuer à jouer à « Oblivion ». «Et je resterais debout jusqu’à quatre heures du matin juste pour jouer à Oblivion. Et puis j’ai pensé: « Ce jeu m’envoie dans l’oubli », a commenté l’acteur.

Les choses ont atteint leur paroxysme lorsqu’une nuit, McAvoy est resté éveillé jusqu’à 5h35 du matin pour entendre le klaxon de la voiture qui l’attendait dehors à 5h45, et c’est là qu’il a pensé à prendre des lettres à l’affaire. « Alors je me suis levé, j’ai pris le disque de la Xbox 360 et j’ai allumé le gaz et la cuisinière. J’ai juste mis le disque là-dedans et je l’ai regardé presque fondre. Et j’ai pensé : ‘D’accord, nous avons fini, jamais.’

Heureusement, la relation de James McAvoy avec les jeux vidéo s’est un peu adoucie. Dans « Twelve Minutes », il partage les crédits avec Daisy Ridley et Willem Dafoe. Dans ce titre, le joueur doit expérimenter la même boucle temporelle de 12 minutes encore et encore jusqu’à ce qu’il puisse résoudre le mystère dans l’immeuble où vit le protagoniste. Il est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.