James May envisage de prendre sa retraite et de vendre ses voitures

Le Grand Tour Le présentateur James May a déclaré qu’il n’était «pas loin» de fouetter ses voitures et de s’installer à la retraite.

May, qui vient de terminer le tournage de son émission Amazon Prime Video, Notre homme en Italiea admis qu’il envisageait un mode de vie plus lent suite au décès récent d’un ami proche.

Dans une interview au Radio Times, il a déclaré : « Je ne sais pas si c’est parce que j’ai passé un bon moment en Italie, ou parce que je vieillis, ou parce que j’en ai marre de l’administration. Un ami très proche de le mien est mort il y a quelques semaines… Il a pris sa retraite tôt, car il avait toujours eu cette peur que sa famille ne vive pas très longtemps, et il voulait troquer ses biens contre des expériences et des connaissances.

« C’est ce qu’il a commencé à faire, mais malheureusement il a eu un cancer et ça l’a tué. C’était assez intéressant d’y penser après son départ parce qu’il faut une certaine dose de courage pour dire : ‘Non, je ne veux pas télégraphier mon succès et mon raffinement. Je veux simplement avoir une belle vie et contempler le mystère et les merveilles de la création de Dieu ».