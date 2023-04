James Mangold révèle l’inspiration derrière le prochain film Star Wars: Dawn of the Jedi

James Mangoldconnu pour son travail sur des films acclamés par la critique tels que Indiana Jones et le cadran du destin, Logan et Ford contre Ferrariest sur le point de diriger un nouveau Guerres des étoiles film intitulé L’aube des Jedi. Ce film devrait emmener le public dans un voyage de 25 000 ans dans le passé, le plus loin dans le temps. Guerres des étoiles film n’a jamais été tourné. Lors d’une interview avec Screen Rant, Mangold a révélé que son inspiration pour le film était d’explorer les origines de la Force et de répondre à la question de savoir où tout a commencé. Il l’a comparé à un « Star Wars Zero » qui apporterait des réponses aux questions que les fans se posent depuis des années.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Mangold a également partagé sa philosophie cinématographique, qui consiste à répondre à une question singulière dans chaque film. Il pense qu’un film doit être plus qu’une simple intrigue et avoir un sens plus profond auquel le public peut se connecter. Pour L’aube des Jedila question au centre du film est la découverte de la Force, qui pourrait offrir une nouvelle perspective sur la franchise bien-aimée et ajouter une nouvelle couche de profondeur à la mythologie.

« L’idée d’où tout a commencé. Pour faire un Star Wars Zero, si vous voulez. « Où est née la Force? » Pour moi, un film doit toujours avoir une question à laquelle répondre. Une chose singulière dont vous pouvez dire qu’elle concerne Pas seulement une intrigue reliant qui a construit ça, quand et qui va vaincre, mais de quoi s’agit-il ? Et pour moi, il s’agit de cette découverte.





James Mangold envisage l’aube des Jedi comme une épopée biblique

Renard du 20e siècle

James Mangold a fait référence au prochain film Star Wars, L’aube des Jedi, comme une épopée biblique. Mangold a partagé que lors de ses discussions avec Kathleen Kennedy, il a envisagé quel genre de film serait le plus approprié pour un Guerres des étoiles image. Après réflexion, il en vient à l’idée d’une épopée biblique, proche des Dix Commandements, qui plongerait dans les origines de la Force. Il se demandait d’où il venait, quand il avait été découvert pour la première fois et comment on avait appris à l’utiliser. Avec ce processus de réflexion, Mangold s’est trouvé inspiré pour porter cette grande histoire sur grand écran.

« Quand j’ai commencé à parler à Kathy de faire l’une de ces images, ce qui m’est venu à l’esprit était de penser au genre de film dans Star Wars que je voulais faire. Et j’ai pensé à une épopée biblique, comme un Dix Commandements, à l’aube de la Force. D’où vient la Force, quand l’a-t-on découverte, quand a-t-on appris à l’utiliser ?

Lucasfilm a également révélé qu’il ajoutait deux autres films à l’univers Star Wars. L’annonce a été faite lors de la London Star Wars Celebration, et ces films seront réalisés par deux cinéastes talentueux, Sharmeen Obaid-Chinoy et Dave Filoni. Le film de Filoni se liera Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett, et Ahsoka, mettant en valeur le conflit en cours entre l’Imperial Remnant et la Nouvelle République. Pendant ce temps, le film d’Obaid-Chinoy se déroulera 15 ans après les événements de L’Ascension de Skywalker et concentrez-vous sur la reconstruction du Nouvel Ordre Jedi. Les fans de Star Wars ont beaucoup à attendre avec l’annonce de ces nouveaux films, qui promettent d’élargir l’univers riche et bien-aimé de Star Wars.