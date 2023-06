James Mangold révèle le défi de reprendre Indiana Jones de "héros" Steven Spielberg

Prendre le contrôle d’une franchise emblématique est toujours une tâche ardue, mais lorsque le réalisateur que vous remplacez est Steven Spielberg et que la franchise est Indiana Jones, cela entraîne une toute nouvelle pression. Pour James Mangoldaux commandes de la dernière sortie d’Harrison Ford en Indiana Jones et le cadran du destin était plus que de laisser sa marque sur la saga et de suivre les traces de son héros. S’adressant récemment à ScreenRant, Mangold a abordé la capture de l’essence de Spielberg dans le film.





« Ce n’est pas un film où j’ai décidé de le faire mien. Ma première responsabilité, et c’était en quelque sorte l’opportunité de ce film, Steven a été un de mes héros toute ma vie. Le faire vôtre se fait naturellement. Miles Davis ne peut pas jouer de la trompette de la même manière qu’une autre personne, même si elle joue la même mélodie. Donc la réalité est que la partie moi allait sortir, mais la partie qui m’intéressait le plus était la collaboration. , même en tant que cinéaste super huit à l’adolescence. Donc l’idée de collaborer avec lui, de passer du temps avec lui à développer le scénario, de lui parler toutes les semaines ou deux pendant que je tourne et de l’avoir dans la salle de montage. Ce furent de gigantesques opportunités non seulement de rencontrer vos héros, mais aussi de collaborer avec eux.





Est-ce que Dial of Destiny est la dernière fois que nous voyons Indiana Jones?

En ce qui concerne Harrison Ford, alors oui, c’est la dernière fois qu’il jouera le personnage. Ce n’est probablement pas surprenant si l’on considère que Ford a maintenant 80 ans, et bien qu’il soit sur le point d’entrer dans le MCU en tant que Thaddeus Ross, c’est un rôle complètement différent de jouer l’aventurier Indy, qui continue d’être un héros d’action même lors de sa dernière sortie.

Quant à la franchise Indiana Jones, il reste encore un espace vide sur ce qui se passera ensuite. Il a déjà été rapporté qu’une émission télévisée pourrait être en préparation et regarderait une version plus jeune du personnage. Cependant, beaucoup diraient que cela a été bien couvert auparavant dans Les chroniques du jeune Indiana Jones. Bien sûr, cette émission est maintenant considérée comme étant bien dans la tranche d’âge considérée comme acceptable pour un redémarrage, il ne serait donc pas surprenant que cela se produise quelque part sur la ligne.

Pour l’instant cependant, tous les regards sont tournés vers Indiana Jones et le cadran du destin, qui devrait sortir dans le monde entier le 30 juin. Les critiques initiales du film étaient très positives, mais par la suite, les opinions des critiques sont devenues décidément mitigées. Ayant survécu à tant d’entités surnaturelles tout au long de sa carrière, il semble que le plus grand défi d’Indy soit maintenant de gagner à nouveau le public pour envoyer la franchise sur les chapeaux de roue.