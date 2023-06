James Mangold explique pourquoi Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal n’ont pas fonctionné

James Mangold croit que Indiana Jones et le cadran du destin montre l’aventurier vieillissant de la meilleure façon possible – comme un vieil homme qui devient un poisson hors de l’eau dans un monde en mutation. Cependant, le film nous ramène également dans le temps pour voir Indy à l’époque de la Seconde Guerre mondiale avec une séquence d’ouverture prolongée qui vieillit Harrison Ford à son Les aventuriers de l’arche perdue jours, et selon le réalisateur, cette ouverture a permis d’éviter son plus gros problème avec le film précédent, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal.







Alors que Royaume du crâne de cristal n’était pas nécessairement un mauvais film, il est universellement considéré comme l’une des histoires les plus faibles de la franchise. Pour Mangold, la raison pour laquelle le film n’a pas tout à fait touché la corde sensible est qu’il ne lui a pas laissé le sentiment qu’il savait de quoi parlait réellement l’histoire et à quoi elle servait. Le directeur a dit Variété:

« Ce qui est si beau dans les meilleurs films d’Indiana Jones, c’est que, thématiquement, ils savent de quoi ils parlent. Je n’avais pas l’impression de savoir de quoi parlait Crystal Skull. Il vit dans un monde qui l’a dépassé – un monde qui a trouvé de nouveaux héros en John Glenn ou Elvis Presley. Personne dans le film ne pense vraiment au passé ; tout le monde est concentré sur l’avenir.

Indiana Jones et le cadran du destin aborde certainement le passé et l’avenir de manière très littérale grâce à l’artefact titulaire du voyage dans le temps, mais si le film raconte une meilleure histoire car c’est quelque chose sur lequel les critiques sont indécis, et le public devra attendre un peu plus longtemps pour faire leur attention.

James Mangold a répondu aux réactions négatives de Dial of Destiny.

La réaction initiale à Indiana Jones et le cadran du destin semblait être positif lorsque le film a été présenté en première au Festival de Cannes. Cependant, les critiques ultérieures des critiques n’étaient pas aussi enthousiastes quant à l’envolée de la fantaisie prise par la dernière sortie de l’archéologue de Ford. Pour Mangold, une grande partie de la négativité autour du film est due au fait que le film est directement comparé à ses prédécesseurs.

« Lorsque vous êtes dans le pays des franchises, il est très difficile pour les penseurs critiques d’ignorer ce que je suis sûr que leurs éditeurs veulent, à savoir ce prisme commercial de la façon dont cela se compare aux autres? », A expliqué Mangold. « J’ai toujours pensé que si J’étais deuxième ou troisième meilleur pour l’un des plus grands films de tous les temps, j’irais bien. Je veux dire, tout s’évapore plus tard. Soit le film vivra, soit il ne vivra pas.

Au final, toute suite tardive aura un gros défi à relever en ce qui concerne les comparaisons et les sentiments de nostalgie autour des films originaux. Ajoutez l’exigence presque obligatoire pour les retours en arrière et les œufs de Pâques, et il y a beaucoup de choses qui peuvent diviser les opinions. Que le public soit aussi difficile à satisfaire que les critiques est quelque chose que nous verrons quand Indiana Jones et le cadran du destin arrive en salles le 30 juin.