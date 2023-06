James Mangold considère Swamp Thing de DCU comme un "Horreur gothique autonome"Pas un gros film de franchise

Il y a eu quelques tentatives pour réussir les DC Chose des marais, des films d’action en direct des années 1980, en passant par un dessin animé pour enfants et la merveille d’une saison de la série télévisée de 2019. Maintenant, un nouveau film basé sur l’hybride plante/humain a été étonnamment annoncé dans le cadre de la première vague de projets de la nouvelle DCU, avec Logan et Indiana Jones et le cadran du destin directeur James Mangold prendre la barre.







Tout en faisant la promotion de la dernière sortie d’Indiana Jones de Harrison Ford, Mangold a révélé quelques détails supplémentaires sur la façon dont il pense que la nouvelle itération de Chose des marais s’intégrera dans l’univers que James Gunn et Peter Safran créent autour des personnages de DC. Essentiellement, ce n’est vraiment pas le cas en ce qui le concerne. Mangold a dit Variété:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Bien que je sois sûr que DC considère Swamp Thing comme une franchise, je le verrais comme un film d’horreur gothique très simple et propre sur cet homme / monstre … Je fais juste mon propre truc avec ça, juste un standalone. »

James Mangold a construit une liste impressionnante de projets à venir, car après avoir mis fin à la saga Indiana Jones à la place de Steven Spielberg, le réalisateur s’attaquera également au monde de la Guerres des étoiles avec le film préquel récemment annoncé se déroulant des milliers d’années avant la saga Skywalker et racontant l’histoire du premier Jedi. Ayant suggéré que Chose des marais sera le projet « Frankenstein » qu’il voulait faire depuis un certain temps, avant même que la chance de rejoindre la DCU ne se présente.

En rapport: Swamp Thing: Revisiter le film d’horreur de super-héros de 1982 de Wes Craven







Le DCU peut-il faire de Swamp Thing un grand succès?

Photos de l’ambassade

Chose des marais a eu une histoire très mouvementée au fil des ans depuis ses débuts dans la bande dessinée dans les années 1970. La première tentative de donner vie au personnage à l’écran remonte à 1982, lorsque le réalisateur d’horreur emblématique Wes Craven a dirigé Ray Wise en tant que scientifique Alec Holland, qui est transformé en monstre titulaire – joué dans ce projet et dans d’autres par le cascadeur Dick Durock – après un explosion de laboratoire. Le film a reçu des critiques majoritairement positives et a conduit à la suite Le retour de Swamp Thing en 1989, une comédie d’horreur campy qui n’a tout simplement pas réussi à obtenir le même genre d’éloges que l’original de Craven.

Chose des marais est revenu en 1990 pour une série télévisée en direct, qui a duré 75 épisodes et a prouvé qu’il y avait de la vie dans le personnage, même si l’émission d’animation pour enfants sortie un an plus tard n’a duré que 5 épisodes. La seule saison de la série 2019 semblait suggérer que Swampy avait peut-être passé son temps au soleil et n’était apte qu’à se ratatiner et à mourir.

Maintenant, il y a beaucoup de buzz à propos du film à venir, d’autant plus qu’il semble se pencher sur le genre de l’horreur et la cote R que les films de super-héros ont peut-être évités dans les grandes franchises DC et Marvel. James Gunn a déjà montré qu’il n’avait aucun problème à repousser les limites en ce qui concerne ses offres de super-héros, et il semble qu’il transmette ce message à ceux qui entreprennent des projets au sein de sa DCU.