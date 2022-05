James Hong obtient l’étoile du Hollywood Walk of Fame, remercie les fans pour leur soutien

Cela a mis trop de temps à venir, mais James Hong a son nom sur le Hollywood Walk of Fame. Vétéran de l’écran avec plus de sept décennies d’expérience, le Gros problème dans la petite Chine star est toujours très active à ce jour. L’homme de 93 ans peut même être vu sur grand écran dans le film acclamé Tout partout tout à la fois qui a rencontré un grand succès.

Estimant qu’il n’était pas juste que Hong ne soit pas sur le Walk of Fame, l’acteur Daniel Dae Kim avait lancé une campagne de financement participatif pour collecter les fonds nécessaires à la nomination de Hong. L’immense soutien des fans pour Hong a permis à la campagne d’atteindre son objectif sans problème, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit annoncé que l’acteur vétéran obtiendrait son étoile en 2022. Cela s’était passé si vite que, pour sa part, Hong lui-même était à peu près en train d’apprendre la campagne au moment où elle avait dépassé son objectif.

Par Variété, voici ce que Hong a dit à propos des fans qui ont donné de l’argent pour qu’il soit nominé.

« En réalité, je n’ai rien entendu. D’une manière ou d’une autre, Internet ne fonctionnait pas tout à fait ou je n’ai pas reçu l’e-mail. La prochaine chose que j’entends, ils avaient déjà l’argent. Je tiens à remercier tous les fans et amis qui ont donné leur argent. Cela me dépasse l’esprit de penser qu’il y a suffisamment de gens qui feraient cela. Et je ne sais pas qui ils sont, donc je n’aurai qu’à les remercier à travers votre article.

De ce qui a inspiré la mission d’amener Hong sur la célèbre passerelle, Daniel Dae Kim a ajouté :

« Bien sûr, même alors, je savais qui il était et tout ce qu’il avait accompli. Puis, il y a environ cinq ou six ans, je rencontrais des amis et nous avons commencé à nommer tous les projets incroyables auxquels il avait participé. Nous avons réalisé que le nombre était littéralement dans les milliers. Cela m’a amené à demander pourquoi plus de gens ne le connaissaient pas par son nom ou ne reconnaissaient pas son incroyable carrière. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je ferais tout ce que je pouvais pour qu’il ait une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Il y a eu des dizaines et des dizaines de rôles interprétés par Hong au cours des dernières décennies, mais l’acteur prolifique ne prévoit pas de ralentir de sitôt. Il a expliqué comment une partie de la raison pour laquelle il travaille autant est qu’il espère améliorer la représentation asiatique dans le cinéma. Bien qu’il y ait eu des améliorations ces dernières années par rapport au début de Hong, l’acteur estime également qu’il reste encore du travail à faire.

« J’ai travaillé pour tout cela pendant 70 ans et ça ne fait que commencer en ce qui me concerne. Peut-être encore 10 ans quand je regarde ce monde et que je dis: » Ouais, progressez. Même si je voulais prendre ma retraite, je ne pense pas qu’ils me laisseraient faire.

Félicitations à James Hong. Vous pouvez regarder sa cérémonie complète du Hollywood Walk of Fame dans la vidéo ci-dessous.





