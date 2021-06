James Hong obtient enfin son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

James Hong aura enfin sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Avec une carrière remontant aux années 1950 avec plus de 600 crédits de cinéma et de télévision à son actif, Hong peut être reconnu à de nombreux endroits par ses fans, de Avion! Et Gros problème dans la petite Chine à Le monde de Wayne 2 et le Kung Fu Panda films. James Hong est certainement plus que méritant, et cette semaine, l’acteur de 92 ans a été répertorié parmi un groupe de légendes hollywoodiennes comme l’un des derniers récipiendaires à avoir sa propre étoile.

C’est une nouvelle fantastique, car elle fait suite à une campagne des partisans de Hong pour que l’acteur soit honoré sur le Hollywood Walk of Fame. L’année dernière, Hawaï 5-0 La star Daniel Dae Kim a lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour l’installation de Hong’s Walk of Fame Star. La campagne a dépassé avec succès son objectif de 55 000 €, ce qui a certainement aidé le jury de sélection du Walk of Fame à prendre sa décision.

« Cet homme incarne le terme » acteur qui travaille « , et cela ne prend même pas en compte tout ce qu’il a fait pour aider à mieux représenter les acteurs de couleur », lit-on dans la description de la page GoFundMe. « Montrons à cet homme le respect et l’amour que sa carrière a mérité en lui donnant une étoile sur le Hollywood Walk of Fame ! Nous savons tous à quel point le Walk of Fame a été une partie importante de la tradition hollywoodienne au fil des ans. Des touristes du monde entier affluez vers ces blocs étoilés qui s’étendent sur Hollywood Boulevard et Vine Street. Si vous lisez ceci, vous conviendrez probablement que James mérite d’être parmi eux. «

Hong est en très bonne compagnie. La classe Walk of Fame de 2022 comprend également d’autres stars hollywoodiennes Carrie Fisher, Michael B. Jordan, Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, Helen Hunt, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Adam McKay, Jason Momoa , et Tessa Thompson. Les lauréats de la télévision incluent Byron Allen, Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Bob Odenkirk, Holly Robinson Peete, Norman Reedus, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Ming-Na Wen et Kenan Thompson.

DJ Khaled, Nipsey Hussle, George Clinton, Jr., Ashanti Douglas, Avril Lavigne, Los Huracanes del Norte et Martha Reeves représentent le côté musical des nouveaux lauréats. Richard Blade obtiendra sa propre étoile en tant que seul lauréat dans la catégorie radio, tandis que Michael Strahan sera le premier nom ajouté pour la nouvelle catégorie de divertissement sportif. Parmi les lauréats de la performance en direct figurent Patti LuPone, Marilyn McCoo & Billy Davis Jr. et Angelica Vale.

« Le panel a fait un travail incroyable en choisissant ces personnes très talentueuses », a déclaré Ellen K, présidente du panel de sélection du Walk of Fame, par Variety. « Nous avons hâte de voir la réaction de chaque lauréat alors qu’il se rend compte qu’il fait partie de l’histoire d’Hollywood avec le dévoilement de sa star sur la passerelle la plus célèbre du monde ! »

D’énormes félicitations à Hong et à tous les autres qui obtiennent les honneurs sur le Hollywood Walk of Fame pour la classe de 2022. Pour en savoir plus sur Hong, il a récemment fourni la voix d’O-Sensei dans le film d’animation DC Batman : l’âme du dragon et apparaîtra dans le prochain film de science-fiction Tout partout à la fois avec Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis. La nouvelle liste des lauréats nous vient de Variety.