James Harden veut quitter Houston à cause de Trump

James Harden a clairement indiqué qu’il souhaitait être échangé hors de Houston, avec Brooklyn ou peut-être Philly comme cibles préférées.

Selon Rich Bucher, ce n’est pas tant parce que Harden veut rejoindre Kevin Durant ou Joel Embiid.

Bucher rapporte que Harden est furieux du soutien extérieur du propriétaire des Rockets Tilman Fertitta au président Trump et qu’il n’est pas le seul.

« Ce que j’ai entendu, c’est – et nous savons à quel point la politique et la position politique avaient à voir avec le boycott et les manifestations pendant la bulle – j’entends que le fort soutien et les dons républicains de Tilman Fertitta sont l’une des choses qui contribuent à cette insatisfaction [among players and staff.] « A déclaré Bucher sur le podcast Odd Couple. » Il y a une révolte ici parce qu’ils considèrent Fertitta comme un type qui soutient le président actuel. «