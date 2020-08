James Harden et Giannis Antetokounmpo ont été mêlés à un peu de boeuf ces derniers temps.

Giannis Antetokounmpo et James Harden sont tous deux des joueurs dignes de MVP qui jouent dans des conférences complètement différentes. La saison dernière, Giannis a remporté le trophée MVP juste un an après que Harden ait fait la même chose. Cependant, il était assez clair que les Rockets et Harden étaient contrariés à ce sujet, car ils s’en plaignaient constamment pendant un été. Ces plaintes sont revenues à Giannis qui a calomnié Harden à chaque occasion, apparemment sans provocation. Cette saison, les deux ont eu un va-et-vient fougueux, Harden affirmant que n’importe qui peut jouer au basket comme Giannis s’il est grand et fort. Eh bien, la nuit dernière, les deux ont dû se débrouiller, avec Harden et les Rockets en tête. Après le match, Harden – qui a été critiqué par Giannis pour sa mauvaise défense – a été demandé par un journaliste s’il avait des problèmes avec le Greek Freak. Comme vous pouvez l’imaginer, Harden a choisi de dévier en disant «Question suivante». Pour l’instant, ces deux-là ne se reverront plus, sauf peut-être dans les couloirs de la bulle NBA. Cependant, sur le terrain, la seule façon pour ces deux-là de se retrouver est de se rendre tous les deux en finale de la NBA. Bien que ce soit certainement une possibilité pour Giannis et les Bucks, les Rockets ont une concurrence féroce dans l’Ouest. Quoi qu’il en soit, c’est une rivalité pour laquelle nous sommes très certainement ici.