James Harden pour Ben Simmons Trade Talks reçoivent une mise à jour

Un échange James Harden va s’avérer coûteux.

À ce stade, chaque fan de la NBA est conscient du fait que James Harden cherche à sortir de Houston. C’est une situation malheureuse pour la franchise, d’autant plus qu’elle a échangé Russell Westbrook contre John Wall, il y a à peine quelques semaines. Quoi qu’il en soit, il semble que Harden ne soit plus intéressé à jouer pour la franchise, ce qui signifie que les Rockets ont la tâche difficile de trouver un prétendant commercial. L’un de ces prétendants est les Philadelphia 76ers, qui se vantent des talents de joueurs comme Joel Embiid et Ben Simmons. Au début, il semblait que les Sixers n’étaient pas disposés à abandonner Simmons, mais selon Shams Charania de The Athletic, il semble qu’ils en soient venus à l’idée. Pour l’instant, cependant, les négociations commerciales se sont apaisées et, bien que les Sixers soient prêts à se séparer de Simmons, ils trouvent toujours que le prix demandé est élevé. Pour l’instant, les Rockets étudient également des échanges avec les Miami Heat, les Brooklyn Nets et même les Raptors de Toronto, bien qu’il n’y ait pas de calendrier précisant quand tout cela sera fait. Avec un commerce en suspens, il semble probable que Harden devra continuer à jouer avec les Rockets jusqu’à ce que toute cette situation soit réglée. La saison débutant dans quelques jours à partir de maintenant, il sera intéressant de voir à quel point Harden semble motivé. Michael Reaves /