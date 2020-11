James Harden offre un souhait du jour B à Russell Westbrook au milieu du drame des Rockets

James Harden ne semble pas trop préoccupé par toutes les rumeurs.

La nouvelle a éclaté hier soir que Russell Westbrook ne voulait plus jouer pour les Houston Rockets. Cette nouvelle a surpris de nombreux fans qui pensaient qu’il était en bons termes avec la franchise. Maintenant, il y a des rapports selon lesquels des équipes comme les Charlotte Hornets s’en prennent à Westbrook et que dès que l’agence libre commence, il pourrait être hors de la ville. Kendrick Perkins a même lancé des rumeurs selon lesquelles James Harden veut peut-être partir et c’est finalement pourquoi Westbrook a choisi d’exprimer son mécontentement. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Westbrook, ce qui rend l’intrigue beaucoup plus épaisse. En fait, les Rockets ont même souhaité à Russ un joyeux anniversaire, sur Twitter, alors qu’il voulait partir. Maintenant, Harden est le dernier à souhaiter un joyeux anniversaire à Russ et, d’après le message IG ci-dessous, il semble que Harden ne soit pas phasé par toute l’agitation. « WEST WEST WEST WEST (@yg voice) Joyeux anniversaire mon frère! Aussi solides qu’ils viennent. Plus de Life Turk », a écrit Harden. De toute évidence, les dernières rumeurs n’ont pas encore mis à rude épreuve la relation de ces hommes, ce qui indique que le désir de Russ de quitter Houston n’a rien à voir avec Harden et tout à voir avec les affaires et les circonstances. Gardez-le verrouillé sur HNHH car nous continuerons à vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la NBA tout au long de l’intersaison. Bob Levey / Getty Images