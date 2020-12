James Harden et Jayda Cheaves ont tout fait pour les cadeaux d’anniversaire de Lil Baby

Lil Baby déballera des cadeaux toute la semaine, montrant sa nouvelle montre rare Richard Mille de Jayda Cheaves, ainsi que les cadeaux créatifs de James Harden.

Lil Baby est sérieusement gâté le jour de son vingt-sixième anniversaire. Le rappeur superstar a vécu un enfer d’une année, remportant deux nominations aux GRAMMY Awards pour « The Bigger Picture » et devenant le premier artiste cette année à devenir double platine avec un album. Quand le natif d’Atlanta a dit au monde que c’était son tour, il le pensait. Il a passé les deux dernières nuits avec ses amis et sa famille à fêter son anniversaire, organisant hier soir le soi-disant Ice Ball, un rassemblement privé pour ses proches. Bien sûr, Jayda Cheaves et James Harden ont tous deux été invités au shindig, pour lequel la seule exigence de code vestimentaire était beaucoup de glace. Ils sont tous les deux venus avec des cadeaux vraiment somptueux, ce que Baby appréciait vraiment. «Ne jouez pas avec lui», a déclaré Lil Baby à propos de James Harden, qui lui a offert de manière créative un sac Prada (parce qu’il est fier de lui) rempli de petits pains au miel, une centaine de bracelets et une toute nouvelle montre Richard Mille. « Comment le fucc je reçois un sac plein de petits pains au miel avec un pain au miel et un Richard Millie !! Mannn @ jharden13 brooooo wtf !! Et je suis ivre. » Pour ne pas être en reste par l’une des balleuses les mieux payées de la NBA, la petite amie de Lil Baby, Jayda Cheaves, a pris une place pour son homme, lui offrant un Richard Mille, perdant 200000 € sur la montre exclusive, dont seulement douze étaient produit. Ce n’est même pas tout. Le patron du contrôle de la qualité a offert à Baby une toute nouvelle Bentley, l’enveloppant dans un joli arc pour le rappeur. « Juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas aller mieux, ça s’est amélioré », a déclaré Baby. « @qcmceo_p merci mon frère, pas pour cette voiture mais pour m’avoir aidé à changer ma vie de fuccin …. Je reçois tous ces cadeaux parce que je fais attention à tout le monde, je ne dis jamais non à personne, alors ils ont hâte d’aller dur pour moi !! Aimez-vous tous !! « Ça doit faire du bien d’être Lil Baby en ce moment. Le jour de son anniversaire, il a publié quelques nouvelles chansons et vidéos, que les fans louent sérieusement. Découvrez-les ici.