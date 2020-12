James Harden échange avec des filets ou la chaleur devient plus probable

Il semble qu’un accord James Harden pourrait arriver plus tôt que tard.

James Harden a été assombri dans le drame depuis le début de la saison NBA alors qu’il était absent du camp d’entraînement des Houston Rockets, au début. Depuis ce temps, Harden a participé à des matchs de pré-saison et semble se réchauffer à l’idée de tenir le coup à Houston. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute qu’il préférerait être échangé et les Rockets ont travaillé dur pour trouver un prétendant. Dans l’état actuel des choses, de nombreuses équipes auraient fait partie du tirage au sort Harden, y compris les Heat, Nets et Sixers. Selon Farbod Esnaashari de Sports illustrés et ESPN, les discussions Harden ont repris ces derniers temps et il semble que les Nets et le Heat soient les pionniers. En fait, il est possible qu’un échange soit terminé d’ici mardi, qui est le début officiel de la saison. Si cela devait arriver, cela bouleverserait complètement la NBA. Une équipe Heat avec Jimmy Butler et Harden serait un combo mortel bien que si Harden se retrouve à Brooklyn avec Kyrie Irving et Kevin Durant, ils deviendraient immédiatement les favoris pour remporter le titre. À ce stade, tout peut arriver, alors gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour. Carmen Mandato /