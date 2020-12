James Harden accusé de «chasser les rappeurs» par Stephen Jackson

L’intégrité de Harden a été remise en question par l’animateur du podcast « All The Smoke » après avoir assisté à la fête d’anniversaire de Lil Baby et manqué une partie du camp d’entraînement.

L’extravagance glacée de l’anniversaire de Lil Baby était l’endroit où il fallait être car le rappeur aurait reçu plus d’un million de dollars de cadeaux lors de l’événement parsemé de stars. La star des Houston Rockets, James Harden, a assisté à la fête, mais l’apparence lui a fait subir un peu de réaction. Nous avons déjà signalé le mécontentement présumé de Harden envers son équipe à cause du soutien du propriétaire au président Donald Trump, et la rumeur dit qu’il cherche à être échangé. Pourtant, la controverse sur la carrière de Harden n’était pas le point culminant de la diatribe de Stephen Jackson sur le Toute la fumée Podcast; au lieu de cela, il a appelé Harden pour avoir manqué le camp d’entraînement parce qu’il avait décidé d’assister à la fête de Lil Baby. «C’est simple, James Harden ne veut pas être tenu responsable. [Mike] D’Antoni est le pire entraîneur défensif de l’histoire de la NBA. Je ne vais pas gagner sh * t. Je n’ai rien gagné depuis qu’il était l’entraîneur-chef. Facile à écraser. » Jackson a creusé un peu plus en s’adressant directement à Harden. «Et puis encore, quel type de mec êtes-vous?» demande Jackson. «Les Rockets ont enfin un jeune entraîneur noir, un jeune entraîneur noir a une opportunité, et vous ne voulez pas vous présenter au camp. Tu ne veux pas jouer pour lui. Comment ça ressemble? Et vous vous demandez pourquoi chaque fois qu’un entraîneur noir trouve un emploi, ils le mettent dans une situation de connerie. Regardez ce que vous faites. »

Christian Petersen / Employé / Harden s’est rendu au camp il y a quelques jours après avoir subi la quarantaine obligatoire de six jours des Rockets. « Ce qu’un vrai ferait, c’est aller jouer pour cet entraîneur noir et le faire bien paraître et construire avec John Wall et DeMarcus Cousins ​​… certains vrais, » ajoute Jackson. « Mais évidemment, vous voulez chasser les rappeurs. » Écoutez Stephen Jackson ci-dessous.