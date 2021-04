James Hampton meurt, papa Teen Wolf et la plus longue star de la cour avait 84 ans

Acteur vétéran James Hampton, bien reconnu pour ses différents rôles, notamment celui de Burt Reynolds dans La plus longue cour et Michael J. Fox dans Teen Wolf, est malheureusement décédé. Un porte-parole parlant au nom de la famille a confirmé que Hampton est décédé des complications de la maladie de Parkinson mercredi à son domicile au Texas. Il avait 84 ans.

«Parfois, les gens se demandent d’où vient mon sens de l’humour», a déclaré le cousin de Hampton, Teddy McMurray, sur Twitter à la suite de la nouvelle. « Eh bien, c’est une affaire de famille. Mon cousin, James Hampton, est allé au paradis aujourd’hui. J’ai adoré avoir un acteur célèbre comme cousin en grandissant! »

Parfois, les gens se demandent d’où vient mon sens de l’humour. Eh bien, c’est une affaire de famille. Mon cousin, James Hampton, est allé au paradis aujourd’hui. J’ai adoré avoir un acteur célèbre comme cousin en grandissant! pic.twitter.com/iBrjcb4zTg – Teddy McMurray (@TMacTwo) 8 avril 2021

James Wade Hampton est né le 9 juillet 1936 à Oklahoma City, Oklahoma. Élevé à Dallas, il s’est spécialisé en arts du théâtre à l’Université du nord du Texas. Après un passage avec l’armée américaine qui l’a vu jouer avec l’USO et remporter des prix, Hampton a déménagé à New York et a décroché son premier rôle au cinéma dans le court métrage nominé aux Oscars. Les Cliffdwellers. Il a ensuite été jeté dans un rôle principal dans un 1963 Gunsmoke épisode face à Burt Reynolds, menant une amitié de longue date et de multiples collaborations.

Hampton est connu pour divers rôles à la télévision, y compris Leroy le bricoleur sur Le Doris Day Show, Hannibal Dobbs le clairon incompétent sur Troupe F, éditeur William Randolph Hearst dans Jours de la vallée de la mortet le shérif Buster Moon dans Les ducs de Hazzard. En 2012, il était apparu dans des publicités télévisées pour MeTV pour promouvoir certains des épisodes télévisés classiques dans lesquels il avait joué, tels que Gomer Pyle, USMC, et Les fichiers Rockford.

En faisant équipe avec Burt Reynolds, Hampton a joué le rôle de gardien dans le film de football de la prison de 1974 La plus longue cour. La performance a valu à l’acteur une nomination aux Golden Globe Awards pour le nouveau venu masculin le plus prometteur. Il a également joué un rôle important en tant que Harold Howard dans la comédie classique des années 80 Teen Wolf en tant que père du personnage de Michael J.Fox, un rôle qu’il a repris dans la suite Teen Wolf aussi et l’adaptation de la série animée.

En tant que lui-même, Hampton a fait plus de 30 apparitions sur Johnny Carson’s Spectacle de ce soir. Les autres rôles de film de Hampton incluent le rôle de Jerry Woolridge dans Lame de fronde, un juge en Le dernier tour, et le maire de Miami en Police Academy 5: Affectation Miami Beach. Son crédit final est venu dans le film direct-to-video L’association qui a été publié en 2016.

Après La plus longue cour, L’amitié de Hampton avec Reynolds a conduit à de nouvelles opportunités créatives pour Hampton. Bien qu’il ait continué à jouer, il a également pris des concerts pour écrire, diriger et produire sur la sitcom Burt Reynolds. Ombre du soir. Le travail de réalisation de Hampton comprend également des épisodes de réalisation de la populaire sitcom des années 90 Grâce sous le feu. Juste un jour avant le décès de Hampton, Grâce sous le feu l’acteur Walter Olkewicz est également décédé à l’âge de 72 ans.

Les survivants de Hampton incluent sa femme, Mary; les enfants, James, Andrea et Frank; et ses petits-enfants. Nous leur adressons nos condoléances en cette période difficile. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de TheWrap.

Sujets: Avis de décès, Teen Wolf