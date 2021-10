James Gunn voulait refaire l’île de Gilligan avec une touche cannibale

L’île de Gilligan est l’une de ces émissions classiques connues des personnes qui n’en ont même jamais vu un épisode, et malgré sa durée relativement courte entre 1964 et 1967, la série a influencé de nombreuses autres séries et films au cours des cinq dernières décennies. Mais que se passerait-il si les aventures comiques de sept naufragés essayant de survivre sur une île prenaient une tournure plus sombre… disons impliquant des cannibales ? Eh bien si La brigade suicide réalisateur James Gunn avait été donné à sa guise, c’est exactement ce que nous aurions pu voir dans un redémarrage qu’il a une fois lancé et rejeté.

Gunn a révélé la petite anecdote historique en réponse à un message sur Twitter, qui demandait de publier deux images en tant que pitch de film sans aucune explication. Quand Gunn a posté une image de l’émission des années 60 L’île de Gilligan et une vieille représentation du cannibalisme, cela signifiait évidemment qu’une sorte d’élaboration était nécessaire et était en effet à venir.

Gunn a écrit : « Une histoire vraie : à la fin des années 90, le scénario de GOAT, Charlie Kaufman, a présenté une version cinématographique de L’île de Gilligan où les insulaires, affamés et désespérés, ont commencé à s’entretuer et à se manger. Warner Bros voulait le faire – mais Sherwood Schwartz, le créateur, a refusé. Après Gardiens J’ai essayé de ressusciter l’idée et je voulais réaliser. Il semblait que Warners et Charlie étaient intéressés mais, cette fois, la succession de feu Sherwood Schwartz l’a nié. Quoi qu’il en soit, si le domaine Schwartz change d’avis, je suis là. »

Sherwood Schwartz a déclaré dans diverses interviews dans les années 1990 que l’idée originale derrière le programme était de déterminer où placer un groupe de personnes afin qu’elles n’aient d’autre choix que de travailler ensemble à travers leurs différences. Comme le cerveau derrière Le groupe Brady, qui lui-même a été transformé en quelques films qui n’ont pas exactement continué l’héritage de la série, il semble que transformer sa comédie bien-aimée en quelque chose de violent et sanguinaire semble avoir été un peu trop loin pour lui, ou sa succession, pour permettre d’aller de l’avant. Bien sûr, ce n’aurait pas été le premier programme classique à avoir été réinterprété comme un film d’horreur, avec cette autre série insulaire Île fantastique être transformé en une horreur Blumhouse en 2020.

Alors que la tentative de Gunn de relancer la série à sa manière, il n’est pas le seul à tenter d’apporter L’île de Gilligan au grand écran, car le favori de Disney, Josh Gad, avait également pour objectif de redémarrer la série en 2017. S’adressant à Larry King sur Larry King maintenant lors de son 500e épisode, Gad a révélé: « Je le co-écris et l’idée est que j’y jouerais. » Lorsqu’on lui a demandé s’il assumerait le rôle titre, Gad a répondu : « Je ne te le dis pas, Larry. Je ne pourrais pas être un Skipper ? Je ne pourrais pas être Ginger si je jouais mes droits de carte ? Nous essayons de prendre une approche vraiment différente. La série est tellement appréciée et nous devons la moderniser mais aussi rendre hommage à l’original. »

Cependant, depuis lors, beaucoup de choses se sont produites, et de même beaucoup de choses ne se sont pas produites – l’une d’entre elles étant ce redémarrage. Si nous verrons n’importe quel type de redémarrage de L’île de Gilligan à l’avenir, qui sait, mais comme l’ont souligné de nombreux partisans de James Gunn, s’il voulait vraiment emprunter la voie des cannibales, il pourrait toujours avoir une idée originale d’un groupe de naufragés bloqués sur une île et se tourner vers le cannibalisme.

Gunn s’est récemment préparé à commencer le tournage du prochain gardiens de la Galaxie film, et même sans cannibales insulaires, il a pas mal d’autres projets à venir pour le tenir occupé au cours des prochaines années.