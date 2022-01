James Gunn veut toujours mettre la suite de Knight Rider Legacy sur les écrans

gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn reste déterminé à apporter une vision moderne chevalier cavalier aux écrans, le cinéaste confirmant les rencontres en cours avec la star David Hasselhoff. Alors que le projet de rêve n’a pas encore atteint le but, Gunn a révélé via Twitter qu’il figure en haut de sa liste de tâches sans cesse croissante, mais qu’il a du mal à s’adapter à la chevalier cavalier héritage suite dans son emploi du temps chargé.

Lorsqu’on lui a demandé quelle puissance de télévision des années 80 il aimerait le plus ramener, Gunn n’a pas hésité à affirmer sa passion pour le chevalier cavalier franchise, et son amitié avec David Hasselhoff, la star de la série originale. « Mon ami @DavidHasselhoff et moi avons discuté à plusieurs reprises de faire une continuation moderne de Knight Rider », a répondu le directeur de The Suicide Squad. « Le principal obstacle est qu’il n’y a pas assez d’heures dans la journée pour faire toutes les choses sympas que je veux faire ! »

Diffusé à l’origine de 1982 à 1986 sur NBC, chevalier cavalier mettait en vedette David Hasselhoff dans le rôle de Michael Knight, notre aventure commençant lorsque notre héros prend une balle presque fatale au visage. Doté d’une nouvelle identité grâce à la chirurgie plastique améliorée, Knight devient le principal agent de terrain du programme pilote de son organisation de justice publique, la Fondation pour le droit et le gouvernement (FLAG). Assistés par Knight Industries Two Thousand (KITT), des Pontiac Firebird Trans Am, Michael et KITT fortement modifiés et technologiquement avancés sont amenés dans des situations où l’action directe constitue souvent la seule solution réalisable.

Bien sûr, les séquelles héritées et les franchises ressuscitées des années 80 sont une propriété brûlante en ce moment. Combiné avec le talent évident et la capacité de James Gunn à faire des superproductions inhabituelles, acclamées par la critique et financièrement réussies, il ne fait aucun doute que sa vision de chevalier cavalier serait récupéré une fois qu’il aurait le temps de s’y engager. Nouvelles d’un chevalier cavalier la suite est apparue pour la première fois l’année dernière, avec l’écrivain TJ Fixman à bord pour écrire le script, avec Gunn prêt à produire et développer le projet. Bien que les détails de l’intrigue restent largement inconnus, il a été décrit comme une « prise actuelle qui maintiendra le ton anti-establishment de l’original ».





David Hasselhoff lui-même, que les fans espèrent sans aucun doute voir revenir au rôle de Michael Knight pour la suite, a depuis discuté du potentiel de suivi de l’héritage. Abordant ses idées, The Hoff déclare que les créateurs derrière un nouveau chevalier cavalier serait à la recherche de son approbation. « Les détails que je peux partager sont que j’y ai une part émotive et que j’ai une passion », a déclaré l’acteur. « Le gars qui l’écrit est un grand fan de Knight Rider. Il m’a envoyé une photo de lui dans la voiture Knight Rider . Il s’appelle TJ Fixman. Le concept, je ne sais pas vraiment. J’ai jeté mon chapeau dans le ring alors que « la nostalgie rencontre le Knight Rider d’aujourd’hui », qui n’est pas un nouveau Knight Rider, mais une continuation de celui-ci. Ils veulent faire un script qui a mon approbation dessus. Que je sois dedans ou non, ou que je l’approuve, la réponse est : je ne sais pas.





En attendant que d’autres nouvelles apparaissent, vous pouvez maintenant mettre en pratique votre propre vision d’un chevalier cavalier continuation à la maison grâce au set Playmobil récemment sorti. James Gunn, quant à lui, est actuellement occupé à barrer Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui devrait sortir le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





