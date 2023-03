James Gunn veut retravailler avec Margot Robbie aux DC Studios

Le directeur des studios DC, James Gunna confirmé qu’il travaillerait avec l’actrice à l’avenir margot robbievedette de cinéma »escouade suicide » avec sa participation en tant que Harley Quinn. Lorsqu’on lui a demandé s’il retravaillerait avec l’actrice, Gunn a simplement répondu : « Bien sûr. »

Les deux ont déjà travaillé ensemble pour DC sur » The Suicide Squad » de 2021, qui a vu Robbie reprendre son rôle de Harley Quinn de » Suicide Squad » de 2016 réalisé par David Ayer et » Birds of Prey » de 2020 du réalisateur. Cathy Yan.

Bien que cette confirmation ne mentionne pas de projets spécifiques en développement prochainement, l’actrice a déjà parlé de son désir de donner vie à la romance de bande dessinée entre Harley Quinn et Poison Ivy sur grand écran. « Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai poussé pour ça. Je l’aime aussi », a déclaré l’actrice précédemment.

C’est plus tôt cette année que Gunn a annoncé son plan décennal pour le prochain univers DC, qui sera divisé en deux chapitres. Le réalisateur a expliqué que le film « The Flash » restaurerait tout ce qui était connu des films DC jusqu’à présent, bien qu’il n’ait pas précisé comment le film le ferait.

Après »The Flash », le premier chapitre de l’univers DC intitulé »Gods & Monsters » commencera avec le film »Superman : Legacy », qui sera réalisé par Gunn et sortira en salles en 2025. Il C’est Gunn lui-même qui a confirmé qu’il dirigerait le film, expliquant qu’il sortirait à la date de son défunt père.

« Oui, je réalise ‘Superman : Legacy’ qui sortira le 11 juillet 2025. Mon frère Matt m’a dit que lorsqu’il a vu la date de sortie, il s’est mis à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit : ‘Mec, c’est Superman anniversaire. » papa. « Je n’avais pas remarqué », a expliqué Gunn via son compte Twitter officiel.

Alors qu’on ignore encore si Margot Robbie reviendra dans le rôle de Harley Quinn, l’actrice Lady Gaga tourne actuellement la suite de »Joker », où elle incarnera une nouvelle version du personnage.