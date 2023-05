James Gunn veut que vous voyiez les Gardiens de la Galaxie 3 dans ScreenX

James GunnLe nom de a été sur les langues collectives de l’industrie du divertissement ces derniers temps, après avoir été récemment embauché à la tête des studios DC aux côtés de Peter Safran. À l’autre extrémité du spectre des super-héros, dans le MCU coloré, Gunn a récemment sorti son dernier film Marvel (du moins pour l’instant), Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le film reçoit des critiques élogieuses et évoque un large éventail d’émotions comme sans doute l’un des films les plus puissants du MCU.





Gunn a eu un succès incroyable, et il est sûr de dire que cela est dû en grande partie à son extrême passion pour les films et à sa perspective unique en tant qu’une sorte d’anomalie dans le système des studios. Gunn a développé sa carrière cinématographique en contribuant à de petits films grotesques et amusants avec Troma Entertainment, y compris son scénario pour Troméo et Juliette, avant de plonger dans une gamme variée de projets étranges. De Troma, il a écrit l’étrange parodie de super-héros R-rated Les Spéciaux, le remake de Aube des mortset l’action en direct Scooby Doo films avant le coup de poing de ses brillants films de réalisateur, Glisser et Super.

C’est une carrière quelque peu étrange pour quelqu’un au centre du cinéma ces jours-ci, mais chaque projet est propulsé par la cinéphilie de Gunn et son plaisir des grandes expériences cinématographiques amusantes et sauvages. Il est donc logique que Gunn soit tellement intéressé ÉcranX et l’expérience théâtrale qu’il crée, et qu’il voudrait que les gens voient Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 dans l’incroyable spectacle qu’est ScreenX. Vous pouvez entendre ce qu’il avait à dire ci-dessous.





James Gunn Hypes ScreenX pour avoir vu les Gardiens de la Galaxie 3

ScreenX est une nouvelle expérience cinématographique unique qui, comme IMAX, doit être formatée avec le film soit pendant le tournage (en utilisant trois caméras simultanées) soit en post-production par conversion. Le résultat est une expérience massive et immersive avec des visuels panoramiques qui étendent le film sur trois écrans double face qui couvrent 270 degrés de votre environnement.

« Je pense vraiment que ScreenX pourrait être l’avenir du cinéma », a déclaré Gunn à propos de la technologie dans cette vidéo exclusive. « Je pense que c’est génial d’avoir quelque chose qui vous entoure vraiment d’une manière réelle. Nous avons eu des sons qui nous entourent dans les salles de cinéma, les entendant de différentes directions, alors pourquoi ne pas élargir ce que nous voyons à l’écran aussi ? Nous donner l’impression d’être vraiment dans cet environnement et nous immerger complètement dans cet écran ? »

Combiné avec le système et le format de présentation de film 4DX, l’expérience ScreenX de voir Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera viscéral, mémorable à l’infini. Fred Raskin, le vibrant rédacteur en chef de chaque gardiens de la Galaxie film, a comparé le troisième film à « un manège de parc d’attractions », et il est donc logique qu’une projection 4DX soit appropriée. Sa stimulation environnementale et sa quantité de mouvement réel amplifieront ScreenX en quelque chose d’encore plus intense.

Le nouveau film MCU n’est pas le premier à être associé à ScreenX ; il a également été utilisé pour l’éclat du box-office de Top Gun : Maverick et Panthère noire. Les scènes aériennes dans le premier et les scènes de bataille dans le second étaient un spectacle à voir dans ScreenX, et ont peut-être incité Gunn à essayer pour son grand souffle d’un dernier film Marvel.

« Ce qui me passionne le plus avec ScreenX, c’est beaucoup de nos décors et de nos grandes scènes », a expliqué Gunn. « Nous avons ce magnifique décor de Beth Nickel, comme lorsque vous entrez dans » l’Orgascope « , qui est ce gigantesque satellite qui a grandi à partir de matière organique. Et je pense que les trucs de l’espace extra-atmosphérique devraient être super cool, sauter dans leurs différentes couleurs combinaisons d’astronaute. Je pense que ScreenX est parfait pour ça. »

Quiconque souhaite vraiment vivre la gigantesque sortie finale de Gunn chez Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, devrait rechercher une projection ScreenX du film. Les films peuvent vous emmener dans des mondes entièrement nouveaux, mais le théâtre lui-même est le meilleur navire, et ScreenX est un choix solide et à la pointe de la technologie.