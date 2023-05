James Gunn veut que Chris Pratt joue un héros DC bien-aimé dans Superman: Legacy

James Gunn et son équipe de marginaux disent au revoir à Marvel Studios dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le réalisateur quittera Disney et entrera directement dans le domaine de la compétition, en tant que co-PDG de DC Studios et l’homme principal derrière le nouveau DCU, qui comprend le nouveau film Man of Steel, Superman : Héritage.





Et tandis que les personnages de la franchise galactique du MCU peuvent encore réapparaître dans certains autres projets, la plupart des acteurs comme Dave Bautista et Zoe Saldana ont clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas trop continuer leurs rôles. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas suivre leur ami et réalisateur dans de nouvelles aventures.

En effet, certains d’entre eux ont déclaré qu’ils seraient ravis de jouer un rôle dans DC. Gunn a même confirmé qu’une ou plusieurs des stars de gardiens de la Galaxie sera en Superman : Héritagesans révéler quel rôle ils joueraient.

Les déclarations incitent les fans à créer des théories sur le personnage qui conviendrait le mieux, Saldana étant une option pour Lois Lane, Chukwudi Iwuji pour Lex Luthor et même Will Poulter ou Chris Pratt pour Clark Kent lui-même. Cependant, il semble que Gunn ait d’autres plans pour l’acteur derrière Star-Lord.

Dans une interview avec The Toronto Sun, le réalisateur a révélé qu’il savait exactement dans quel personnage il voulait que Pratt joue. Superman : Héritageet c’est complètement inattendu :

« J’espérais pouvoir te choisir comme Krypto le Superdog [in Superman: Legacy]. Vous pouvez faire de la capture de mouvement sur le plateau et marcher sur vos mains et vos genoux, mais vous ne pouvez pas parler. »

La chose la plus intéressante, cependant, a été la réponse de Pratt, qui n’a pas tardé à révéler que les mots de Gunn contenaient des nouvelles importantes concernant le prochain film de DC :

« On dirait qu’il va y avoir un personnage appelé Krypto dans Superman – les dernières nouvelles. »





Krypto pourrait-il jouer un rôle important dans Superman : Legacy ?

Réseau de dessin animé

Créé en 1955 par l’écrivain Otto Binder et l’artiste Curt Swan, Krypto fait sa première apparition dans BD d’aventure #210 dans les histoires de Superboy. Grâce à sa popularité, il a conquis les fans et a depuis été impliqué dans des centaines d’arcs d’histoires, devenant finalement l’animal de compagnie de Superman. La dernière fois qu’il a joué un rôle important, c’était dans DC League of Super-Petsun film dans lequel Dwayne Johnson a exprimé le personnage.

Sa relation avec le héros mythique est sans doute l’une des caractéristiques les plus humanisantes du Dernier Fils de Krypton, ainsi la participation du chien à Superman : Héritage pourrait aider à construire une version moins sombre du héros que celle que nous avons vue récemment. .

En fait, la description du film indique que ce sera une histoire qui verra Clark essayer de faire face à ses deux réalités, étant le héros de Metropolis et juste un garçon de ferme de Smallville, Kansas. Donc avoir un allié comme Krypto dans ses aventures serait idéal pour cette version du personnage.

Gunn a également confirmé que Jimmy Olsen, un autre personnage bien-aimé de la mythologie de Superman, fera partie du film. Clark aura donc de bons amis à ses côtés pendant qu’il essaie de trouver sa place dans le monde.